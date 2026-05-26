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多元採購料源 煉量目標本月38萬、下月45萬桶

明年買乙烷 降成本每噸逾150美元

面對全球經濟波動、地緣政治影響及石化產業供需挑戰，台塑石化董事長曹明表示，公司將透過多元採購料源等方式提升競爭力。媒體詢問怎麼看油價波動區間，他笑稱，「我也問過產油國家，他們回答『只有阿拉能決定』。若自己能準確預估，不如把煉油廠關閉，來做期貨」。針對近期油價走勢，曹明認為不應單看地緣政治或單一事件，如荷姆茲海峽開放、戰爭結束等，油價本質深受「供需關係」與「經濟發展」影響，另外煉油廠的定檢時程、開工率，以及季節性需求（如美國駕駛季節）等都會影響。台塑化目前採多元採購料源，曹明指出，中東油源目前在煉製成本上相較美國加入運費、分餾條件仍具優勢，約每桶價差1.5美元。目前將視原油供應穩定度與價格合理性，逐步提升煉量，從目前23萬桶逐步調升，本月目標到38萬桶，下個月提高至45萬桶，維持獲利。石化部分，曹明直言我國產業也很可憐。中國因關稅因素無法銷往美國，因此在東南亞市場低價大量販賣；日韓政府則是出口干預，將石化業產能分別從680萬噸降到480萬噸，以及1,300萬噸降到1,000萬噸。而我國不如日韓有自由貿易協定（FTA），《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）也取消，僅有零星國家有關稅優惠，競爭力相對弱，因此必須降低成本。曹明表示，石化事業部將啟動「乙烷進口計畫」，今年底會將設備改造完成，預計明年初開始進口，一年買約30萬噸，使用乙烷做原料預計每噸可降低成本150至200美元。公司石化產品三成內銷、七成外銷，因此必須要降低成本、讓下游可以爭取更有利市場才是最重要的。