我是廣告 請繼續往下閱讀

50萬懸賞掀「全民找美琪」！ 主人奔波兩天找狗：牠就是我的命

▲12歲米克斯犬「陳美琪」24日陪主人回二崙鄉探望公婆時意外走失，飼主陳小姐崩潰祭出50萬元懸賞協尋，引來大批網友自發組隊找狗，甚至有人特地從外縣市請假南下幫忙。（圖／Threads@ffenchen）

陳美琪失蹤2天終於平安回家！失蹤地附近500公尺尋獲

鄰居找到陳美琪！低調喊「不會真的拿50萬」

▲26日上午，陳美琪終於在距離公婆家約500公尺處被鄰居發現，夫妻倆趕赴現場團聚，場面相當感人。（圖／翻攝自Threads@lilychen0403）

「全民找美琪」AI假圖亂入挨轟！飼主無奈：還有人說我們是詐騙

▲全民協尋陳美琪過程中，曾出現AI假照片與惡搞訊息，還有人自製手拿50萬、和陳美琪合照的假照片謊稱「找到了」，行為非常可惡。（圖／翻攝自臉書）

雲林近日掀起「全民找美琪」熱潮，一隻12歲米克斯犬「陳美琪」24日陪主人回二崙鄉探望公婆時意外走失，飼主陳小姐崩潰祭出50萬元懸賞協尋，引來大批網友自發組隊找狗，甚至有人特地從外縣市請假南下幫忙。經過兩天奔波搜索後，陳美琪26日上午終於在三和村附近住家尋獲，平安回到主人懷抱。然而尋狗過程中，也出現AI假照片與惡搞訊息，還有人自製手拿50萬、和陳美琪合照的假照片謊稱「找到了」，讓不少人痛罵：「真的是社會亂源！」桃園一名陳姓女子日前帶著愛犬「陳美琪」返回雲林二崙鄉探望身體不適的公婆，沒想到狗狗卻在24日晚間突然失蹤。由於美琪已陪伴主人12年，感情相當深厚，陳小姐急得在Threads與臉書社團發文協尋，甚至祭出50萬元懸賞金，希望愛犬能趕快回家。陳小姐透露，美琪是12年前她從新屋收容所領養回家的黑白米克斯，從幼犬一路陪伴至今，早已是無可取代的家人。她一度哽咽表示：「牠就是我的命。」甚至坦言，如果找不回美琪，真的不知道該怎麼繼續生活與工作。為了提高協尋效率，她還特別訂下獎金規則，只要遠距離拍到正確身影提供線索可得10萬元，協助一路跟隨直到她抵達現場可獲15萬元，成功平安帶回家後，再發放25萬元。高額懸賞曝光後，立刻在網路上引發討論，不少網友自發加入「尋找美琪大隊」，甚至有人表示已經請假南下雲林協尋，全台掀起一波「找美琪」熱潮。經過兩天大規模搜尋後，26日上午終於傳來好消息。有村民發現一隻黑白狗跑進自家附近，仔細比對照片後，確認正是失蹤的陳美琪，趕緊通知飼主。據了解，尋獲地點距離陳小姐公婆家僅約500公尺。陳小姐與丈夫接獲消息後立刻趕往現場，將美琪緊緊抱在懷中，畫面相當溫馨感人。陳小姐事後也在協尋貼文留言寫下：「我找回美琪了！！！謝謝蒼天、謝謝網友、謝謝好人、謝謝惡人、謝謝神明、謝謝玄學，我第一次感受奇蹟發生。」而成功找到美琪的，是一名65歲的廖姓鄰居。廖先生表示，當時有鄰居提到美琪曾衝進別人家又跑走，他心想會不會也跑來自己家，結果仔細一看，真的就是協尋中的狗狗，便立刻把門關好，先讓牠安心休息。巧合的是，廖先生的二女兒剛好與飼主丈夫是高中同學，雙方本來就是熟識鄰居。關於50萬懸賞金，他也低調表示，只會象徵性收一點紅包，「不會真的把50萬全部拿走」。不過在全民協尋期間，也出現不少亂象。26日甚至有網友上傳自拍照，手握「50萬元」並寫下「大家可以不用找了」，結果後來被發現竟是AI生成圖片，引來大批網友怒轟「太沒良心」、「消費別人的焦慮」。陳小姐也坦言，這兩天夫妻倆為了找狗，不斷往返彰化與雲林，來回奔波上百公里，過程中除了面對大量真假難辨的網路訊息，甚至還有人質疑他們是詐騙、故意炒作。如今終於順利找回美琪，她也特別感謝所有熱心提供協助與線索的民眾。