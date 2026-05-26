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馬英九基金會風波延燒，內部三人調查小組發言人李德維今（26）日曝光一段疑似馬英九大姊馬以南傳給金溥聰的簡訊，內容提到要金溥聰「停止傷害、挾持馬英九，否則將不得不申請輔助宣告，透過法律宣告他的病情」。金溥聰今透過基金會發表聲明指出，針對李德維先生接受媒體訪問時表示，馬以南女士有發訊息給他，他鄭重表示，經他檢查手機簡訊紀錄，從未收到馬以南女士任何訊息。他與馬以南除了早年通過電話外，並無其它通訊方式。部份媒體在未經向本人或基金會查証，就隨之起舞發出新聞也令人遺憾。另李德維先生，在此次爭議中，末經查証就在媒體上傳播不實消息，傷害本人名譽，本人將採取法律行動，捍衛清白。李德維今早接受《千秋萬事》專訪，提到此事牽扯馬前總統的部屬和家人，他便唸出一段據他表示是馬以南傳給金溥聰的訊息：「溥聰，站在家人保護弟弟的立場，如果你不停止傷害英九，我們立即準備向法院申請馬英九的輔助宣告，並公開你對馬前總統的挾持與利用，比起司法、檢察來起訴、審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以真正退休、正常生活，這是不得已的辦法，雖然我們不願意宣告他的健康情況，馬以南。」