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近期網路盛傳「陸製非食品級不鏽鋼餐具」流入市面，引發市民對食安與餐具材質的疑慮。台中市政府經濟發展局於5月份展開專案抽查，針對轄內大全聯、家樂福、小北百貨、大買家、大創及宜得利等6家大型賣場進行市售不鏽鋼餐具檢驗。本次共抽檢20個品項、計177件餐具，結果均符合「商品標示法」規定，合格率達100%。經發局表示，此次專案主要針對「食品接觸面無含塑膠材質」的不鏽鋼餐具，嚴格檢視商品標示項目，包含商品名稱、製造商或進口商資訊、產地、主要成分、淨重/容量、製造年月等。抽查品項涵蓋日常常用的料理鍋、油鍋、便當盒、隔熱碗、雙耳提鍋、多功能圓盤、蒸架及米糕筒等20類不鏽鋼餐具，總計177件商品均全數過關。經發局同時提醒引進及販售相關商品的業者，務必確保商品標示完整。倘若有標示不清，將依「商品標示法」第17條規定限期改善，屆期未改正者，可處新台幣2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得按次處罰。此外，經濟部標準檢驗局訂有「CNS8499食品級不鏽鋼」國家標準，若涉及成分標示不實，將依同法第16條規定限期改善，逾期未改者將重罰新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。經發局呼籲業者切勿以身試法，共同維護市場秩序。最後，經發局呼籲市民，選購不鏽鋼餐具（如鍋具、便當盒等）時，切勿購買來源不明、標示不清或價格異常低廉的產品。購買前應仔細檢查產品包裝，建議優先挑選信譽優良、標示清楚（如標註304、316材質）的產品，多一分留意，才能吃得更安心。