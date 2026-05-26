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▲孫淑媚的凍齡美貌，在近日於Threads引發超高討論。（圖／翻攝自孫淑媚FB）

女星孫淑媚在24日受邀為台鋼雄鷹主場開球後，在社群分享一系列美照。只見已45歲的她，整個人卻有滿滿少女感，還被誤認是韓星。照片轉發到Threads後，不少人都狂問她是否有整形，不過有網友點出一個超現實關鍵，直呼：「不婚不生，是最好保養品之一。」引來不少人認同，但也有人認為保持凍齡需要極高的自律，兩派網友戰翻。孫淑媚45歲卻彷彿20歲的凍齡美貌，讓大家都超羨慕，狂問她在哪整形、怎麼保養，甚至化妝師等，都讓粉絲超好奇。不過由於孫淑媚目前仍是單身，曾透露已單身超過9年，因此有網友點出一個超現實的關鍵，「不婚不生，應該是最好的保養品之一。」引來不少人認同，「生育產前產後會有各種荷爾蒙變化，會看起來比較老沒錯」、「45以上不婚不生的美魔女真的不少。」不過有另一派人認為，不是不婚不生就能保持凍齡美貌，像是48歲孫芸芸就算生了一女一子，一樣保持得非常好，認為比起結婚生子的影響，自律加上一些保養，才是真正的原因，「她的生活很自律的，運動、飲食也都很注意」、「不是不婚不生就能變那樣吧，最重要是自律。」意外引發兩派網友的論戰。事實上，孫淑媚近年因凍齡美貌，與百變的時尚感展現出的甜帥風格，而被稱為是「台版Jennie」。孫淑媚不僅美貌散發青春氣息，就連身材都維持的非常好，纖細的小蠻腰與緊實的腹肌線條，都讓她成為粉絲追捧的女神代表之一。