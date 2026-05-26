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出身泰國豪門勝獅集團接班人之一的Sai Scott日前自爆小時候就被親哥性侵，近日再度召開記者會公開更多童年創傷經歷，他在「守護國土基金會」陪同下沉痛表示，自己從9歲到15歲期間長期遭受性侵與猥褻，甚至還被強迫吸食多種毒品，Sai Scott坦言過去一直不敢真正面對這段記憶，如今決定將所有事情攤開，也已正式委託律師團隊處理後續法律程序，案件預計6月10日正式開庭，同時喊話哥哥不要讓嫂子扛責任、頂罪。記者會中，Sai Scott也首度談到哥哥與嫂子Mild（拉帕莎蘭·吉拉威宋謄功），他表示嫂子其實也是受害者之一，因為對方長期接收到扭曲與錯誤資訊，才會站在錯誤立場替家族發聲，他更直接隔空喊話哥哥，希望對方能真正成熟：「不要再讓老婆出來承擔責任。」相關發言曝光後也讓整起豪門風暴再度升溫，外界持續關注家族後續回應。隨著事件持續發酵，Sai Scott近來也遭到不少惡意攻擊，甚至有人質疑他是因為「暗戀哥哥」才會公開爆料，對此他則冷淡表示，自己根本不會去看那些扭曲言論：「正常人的三觀不會是這樣。」他強調現在只想專心處理司法程序，也希望透過自身經歷鼓勵更多受害者勇敢站出來面對創傷。由於案件涉及多段錄音證據，因此外界也開始質疑音檔是否經過AI變造，對此Sai Scott法律顧問則強調，所有音檔都保留完整原始檔案，絕無任何剪輯或AI加工痕跡，甚至可追溯至2023年11月以Samsung Galaxy S23手機錄製，律師直言，以當時技術水準根本不可能做到如此精細的AI偽造，希望外界不要再以陰謀論模糊焦點。守護國土基金會主席也表示，這不只是Sai Scott個人的案件，更可能成為泰國社會的重要警示案例，他指出根據泰國法律，若涉及對兒童性侵與強迫吸毒，最高甚至可能判處無期徒刑，且目前仍在追訴期內，此外律師團隊也反駁家族「忘恩負義」說法，強調Sai Scott從未獲得任何家族遺產與利益，未來將持續蒐集更多證據，希望替當事人討回公道。