毒駕肇事案件頻傳，接連造成死傷悲劇，引發社會關注。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（26）日出席台灣北北基桃竹苗宜投縣市長候選人客家聯合推薦記者會前受訪表示，重點在需要大量警力臨檢，才有辦法抓到毒駕，並質疑警力真的足夠嗎？因為警察有很多地方協辦業務而無法執法，這跟市府高度相關。對此，台北市長蔣萬安表示，源頭緝毒比禁止取得駕照好，他也支持行政院長卓榮泰研議提高毒駕刑責。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安今日下午前往議會參加市政總質詢，並於會前受訪。針對沈伯洋質疑查緝毒駕要減輕警察負擔，跟市政府高度相關，蔣萬安回應表示，的確，從源頭緝毒會比禁止取得駕照好，所以台北市警局針對毒駕來強化攔查作業，包括可疑駕駛人、車輛，同時也’針對高發地區攔截點來加派勤務，同時我持續機動性調整攔截地點。

蔣萬安還說，他支持行政院長卓榮泰研議提高毒駕刑罰，嚴懲毒駕違法行為。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
相關新聞

毒駕頻傳！林楚茵批藍白刪凍預算　民眾黨反嗆：不造謠就不會執政

沈伯洋反核電延役又嗆缺電？蔣萬安：期待正確能源政策發展AI

打擊毒駕！北市警局啟動強化查緝專案　首日查獲7案

「吃屎哥」蛋襲柯文哲1萬元交保　吳怡萱轟檢：輕放慣犯有夠慈悲

呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...