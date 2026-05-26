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毒駕肇事案件頻傳，接連造成死傷悲劇，引發社會關注。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（26）日出席台灣北北基桃竹苗宜投縣市長候選人客家聯合推薦記者會前受訪表示，重點在需要大量警力臨檢，才有辦法抓到毒駕，並質疑警力真的足夠嗎？因為警察有很多地方協辦業務而無法執法，這跟市府高度相關。對此，台北市長蔣萬安表示，源頭緝毒比禁止取得駕照好，他也支持行政院長卓榮泰研議提高毒駕刑責。蔣萬安今日下午前往議會參加市政總質詢，並於會前受訪。針對沈伯洋質疑查緝毒駕要減輕警察負擔，跟市政府高度相關，蔣萬安回應表示，的確，從源頭緝毒會比禁止取得駕照好，所以台北市警局針對毒駕來強化攔查作業，包括可疑駕駛人、車輛，同時也’針對高發地區攔截點來加派勤務，同時我持續機動性調整攔截地點。蔣萬安還說，他支持行政院長卓榮泰研議提高毒駕刑罰，嚴懲毒駕違法行為。