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▲ 《天機試煉場》萬神老師權秀珍（左2）來台參與節目《OMO調查局》錄影，左1為木木，右起為阿本、夏和熙。（圖／記者嚴俊強攝影）

韓國超人氣薩滿實境節目《天機試煉場》的靈魂人物「萬神老師」權秀珍，今（26）日二度訪台，主要行程是參與節目《OMO調查局》錄影。在節目中以高冷、神準、仙氣逼人形象圈粉無數的她，在記者會現場卻意外出現極具童心的反差萌。權秀珍表示，私底下的她其實是日本動漫《蠟筆小新》的狂熱鐵粉，甚至連薩滿巫師用來占卜、召喚神靈最神聖的指標法器五方旗，都特地訂製了小新塗鴉的限定款式，現場揮舞旗幟時，也露出純真笑容。韓國的五方旗是韓國傳統薩滿教巫師在從事跳神與占卜時的重要法器與工具，透過拔出代表不同方位與能量的旗幟，巫師能夠向信徒傳達神諭，是非常嚴肅的法器。權秀珍在記者會現場拍照時，突然請工作人員拿出五方旗作為道具，工作人員原本以為是要拿正規五方旗，沒想到權秀珍要的是另外一款蠟筆小新款，見到工作人員送來時，權秀珍馬上露出笑容，開心地拿著小新款的五方旗揮舞和拍照。二度來台錄影的權秀珍，大力讚賞台灣的街景，她認為台北街頭美得就像童話世界一樣，路邊的大樹和風景都極具靈氣與療癒感，讓她到處拍照留下紀念。此外，她也很喜歡台灣的珍珠奶茶，很開心能夠喝到。因著《天機試煉場》在全球爆紅，權秀珍在享受高人氣的同時，也被主持人阿本問到，現代人常因為網路社群或酸民冷言冷語而心情低落，身為與神溝通的新世代名人，有沒有什麼好的建議？權秀珍表示，自己以前其實也會去看評論，甚至因此受過傷，但現在的她早已修煉出屏蔽雜音」智慧。她開出轉念的情緒處方籤：「刻意不去看了！反正喜歡我的人，不管怎樣都會繼續支持我；而討厭我的人，不管我做什麼事情，他們都不會用好的眼光來看待。既然如此，不如乾脆不看、不理、不在意，把能量留著好好做自己。」