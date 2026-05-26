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台灣彩券公司今（26）日宣布，今（115）年端午加碼總獎金新台幣8億元，創歷年端午加碼新高，其中6月5日起「大樂透」加碼「100組100萬元」，至7月17日共加開13期。同時，「BINGO BINGO賓果賓果」也首次4種玩法都加碼，「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」獎金加碼31天，加碼天數破紀錄，「基本玩法」端午連假3天快閃加碼，而「39樂合彩」6月22日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。台彩總經理謝志宏表示，今年端午加碼由最受民眾歡迎的「大樂透」及每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」率先開跑，其中「大樂透」自6月5日起加碼「100組100萬元」促銷獎項，民眾購買加碼期間開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號，就可獲得100萬元獎金。若同一組促銷獎號有2注以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分，若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月17日為止。根據台彩統計，第5屆（113年起）以來大樂透端午、中秋加碼的「100組100萬元」活動共開出440注，有21個縣市開出加碼的100萬元獎項，財神爺幾乎是全國走透透、百萬獎項遍地開花；新北市及高雄市各開出67注並列第一，台北市及桃園市各開出57注同為第2名，第3名則為開出50注的台中市。至於「BINGO BINGO賓果賓果」6月5日至7月5日「超級獎號」、「猜大小」、「猜單雙」共3種玩法連續31天獎金加碼，加碼天數破紀錄，其中「超級獎號」單注獎金提高至1500元，「猜大小」及「猜單雙」單注獎金提高至175元；「基本玩法」快閃加碼慶端午，1~6星玩法的9個獎項6月19日至6月21日端午連假3天獎金加碼；這也是「BINGO BINGO賓果賓果」史上頭一次4種玩法都加碼。另外，週一至週六天天都能玩的「39樂合彩」則從6月22日到7月11日「二合」玩法連續18期，單注獎金從1125元提高至1500元。