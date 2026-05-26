我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人炎亞綸因涉嫌持有未成年私密影像案一審遭判刑7個月、緩刑3年，原本外界以為風波已平息，但被害人耀樂日前突然發表長文，控訴炎亞綸把洗白建立在他的傷口上，為了求復出毫無底線。今（26）日炎亞綸舊愛阿本出席全新節目《OMO調查局》記者會時，面對媒體的靈魂拷問，原本帶著招牌笑容的阿本突然尷尬地拋下3個字：「我快逃！」隨即在工作人員護送下暫離現場。阿本今日出席《OMO調查局》節目錄影前的記者會，席間他高興暢談新節目內容，但問到有沒有關心炎亞綸時，阿本一邊乾笑掩飾尷尬，一邊假裝轉身收拾東西，以極其無奈又好笑的語氣留下「我快逃」3個字，拔腿就跑的無奈模樣全寫在臉上。耀樂在日前的長文裡透露，過去近700天的日子裡，自己屢次明確拒絕炎亞綸各種商業操作的提議，但對方依然執意為之，甚至在判刑確定後要求見面，答應不會對外提起，轉過頭卻對媒體放話兩人已見面和解，讓他極度錯愕。關於耀樂的發言，《NOWNEWS今日新聞》已詢問炎亞綸經紀公司，但截稿前未有回應，炎亞綸本人也尚未出面說明。