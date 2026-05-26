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潤泰集團總裁尹衍樑今（26）日辭世，陽明交通大學，以及陽明交大醫學院分別發聲明哀悼。尹衍樑支持陽明交大發展，捐助守仁樓、醫學館、書田外科訓練中心、中醫學系教學空間、書田館、亞洲第一的師培虛擬實境中心和醫學人文空間、醫學院國際交流中心等，更成立十年建設發展基金、工程醫學獎學金與獎勵制度等，奠定生醫教育接軌國際根基。陽明交大全體師生謹致最深切的追思與悼念，感念其畢生奉獻社會、熱心公益之仁心大愛。尹總裁長期投入醫學系醫師科學家培育及榮陽交卓越醫師人才培育計畫，積極襄助學生及教師赴海外深造，歷年受惠師生達1860餘人次，對醫學教育與人才培育貢獻卓著。陽明交大校長林奇宏與醫學院院長王署君，謹代表全體師生，向尹衍樑總裁及其家屬致上最誠摯之感謝與敬意，感念其對榮陽交團隊及陽明交大發展之深厚貢獻。尹衍樑總裁高瞻遠矚、無私奉獻之精神，將永為師生典範，長存於陽明交大師生心中。醫學院聲明則表示，尹總裁長年以宏觀的前瞻視野，無私奉獻於生醫與教育界，是推動台灣醫學教育進步最關鍵的幕後英雄。他對醫學教育具備永續熱忱，捐助成立「十年建設發展基金」，長期投入「榮陽卓越醫師培育計畫」並設立「入學優異獎學金」，襄助師生赴海外深造。在提升教學質量的同時，尹總裁更重視醫學人文精神。他特別出資修繕首任院長韓偉博士的紀念墓園「韓園」，勉勵師生謹記「非以役人，乃役於人」的奉獻初衷，將醫療關懷薪火相傳。醫學院院長王署君動容地表示：「尹衍樑總裁的離世，是台灣醫學教育界的重大損失。特別是他念茲在茲、全力投入的人才培育工程，對陽明交大醫學院而言，是難以言喻的巨大貢獻，這份深情厚意將永遠銘刻在每位師生心中。」陽明交大醫學院聲明更提到：二十餘載悠悠歲月，培育數百醫研人才。建設中西醫學系館，奠基未來工程醫學。哲人雖已遠，典型在夙昔；師生共努力，不負先賢情。