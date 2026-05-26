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柯文哲轟：綠營側翼包裝成退黨潮傷台灣社會

民眾黨近期再度爆發退黨潮，不少退黨者與批評者將矛頭指向民眾黨主席黃國昌。民眾黨創黨主席柯文哲今（26）日表示，黃國昌之所以被罵，是因為他現在是黨主席，必須承擔壓力，但黃國昌本質上是一個非常有原則、非常遵守制度的人。柯文哲指出，民眾黨要成為成熟政黨，就必須「相信制度，不去相信個人」，而黃國昌正是願意堅守制度的人。柯文哲並批評，民進黨與側翼不斷製造對立，甚至把零星退黨事件包裝成退黨潮，這是對台灣社會最大的傷害。柯文哲今日參加民眾黨自媒體節目「民眾之聲言之有午」專訪，柯文哲強調，這也是當初自己被羈押時，主張由黃國昌出來承擔的重要原因，「承擔是一種文化，承擔是一種精神。」他表示，許多外界批評看似針對黃國昌，其實是因為提名結果不符合個人期待，但初選結果已經出來，若想不出更好的處理方式，即使現有方法並不完美，仍是當下最可行的方法。制度可以檢討、可以修正，但不能因為結果不符合個人期待，就全面否定制度。柯文哲說，民眾黨從一人政黨走到今天，最重要的任務就是把制度慢慢建立起來，讓黨不再只依靠單一領袖，而是透過規則、討論與集體決策，成為真正能長久發展的制度型政黨。針對外界炒作民眾黨出現退黨潮，柯文哲坦言，民眾黨只要有人退黨，就會被特定媒體操作成重大事件，甚至塑造成「退黨潮」，但過去統計也曾發現，實際退黨人數僅有三、四人，反而有數百人甚至上千人入黨。一個政黨本來就會有人加入、有人離開，如果一個黨完全沒有人入黨、退黨，那才是「化石政黨」，就是因為台灣民眾黨目前仍在成長，只是有時候成長快、有時候成長慢，不能用幾個個案就否定整體發展。柯文哲也批評，民進黨與側翼不斷製造對立，甚至把零星退黨事件包裝成退黨潮，這是對台灣社會最大的傷害。