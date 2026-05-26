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政大體育館年久失修 尹衍樑「自掏腰包」大翻修

從體育館到雄鷹隊 再補助商學院5年薪資差額

達賢圖書館誕生 謝金河：政大人應永記尹衍樑

潤泰集團總裁、唐獎創辦人尹衍樑今（26）日凌晨4時21分辭世，享壽76歲，其生前縱橫國內各大產業，包含大潤發、潤泰建設以及振興醫院等。消息傳出後，各界紛紛哀悼，其中財信傳媒董事長謝金河也發聲追憶，細數尹衍樑這些年來默默無私的貢獻，同時更喊話：「政大人要感念尹先生為政大所做的一切！」謝金河回憶，2014年前後，國立政治大學體育館已使用近40年，不僅外牆磁磚剝落、館內漏雨，甚至需以水桶接水維持使用。他向尹衍樑反映後，對方立即安排工程團隊現勘，並邀請時任校長的周行一一同會診。經評估後確認為地層下陷問題，僅能進行全面整修，預估經費約3億元。謝金河指出，尹衍樑決定全額負擔費用，且強調「避嫌」，由其個人出資、工程由別的團隊執行，使政大體育館得以全面翻新，成為嶄新場館。謝金河表示，體育館整建完成後，他進一步促成姜豐年協助政大籌組「雄鷹籃球隊」，至今寫下六連霸的佳績。他認為，這段過程的起點，正是尹衍樑對校園建設的投入與支持。謝金河也提到，在鄭瑞城擔任校長期間，政大於一次評鑑中表現不如預期，甚至排名低於部分私校，引起尹衍樑不滿與關心，他隨即決定捐助政大商學院，並在台大「頂尖大學計畫」帶動薪資差距下，主動補足政大教師薪資差額，一出手就是5年，以提升學術競爭力。謝金河指出，尹衍樑長年感念恩師司徒達賢，始終希望替老師興建一座圖書館，適逢國防部將指南山莊撥交政大使用，在多方協調下，最終促成「達賢圖書館」落成。該建築採預鑄工法興建，僅用不到2年即完工，成為一座世界級的圖書館；而政大企家班校友亦在尹衍樑的感召下，共同捐助設備，「達賢圖書館可以說是尹先生為報恩出錢出力蓋的」。謝金河形容，尹衍樑對政大的付出是長期默默的回饋，無論是體育館、商學院或圖書館建設，皆展現其對師長與母校的深厚情感。他更是寫道：「政大人要永記尹學長的好！要感念尹先生為政大所做的一切！」最後也祝願尹衍樑在天堂快樂遨遊。