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韓國綜藝節目《花樣青春：限量版》上週播出第4集，然而在節目中，鄭有美因為將吃完杜拜巧克力Q餅的手直接往崔宇植衣服上擦，親密又隨性的舉動意外在網路上掀起討論，有網友認為很沒禮貌、看得很不舒服，也有人覺得這是感情好才能開的玩笑。節目中朴敘俊、崔宇植、鄭有美一行人前往光州機場，路途中崔宇植從包包裡拿出杜拜巧克力Q餅詢問大家要不要吃，崔宇植、朴敘俊先後吃了一口，最後鄭有美將剩下的杜拜巧克力Q餅一口塞進嘴裡。崔宇植見狀開玩笑地抱怨：「不是說好只吃一點點？」，鄭有美則理所當然地回應以為本來就是要給她全部吃完。然而，鄭有美吃完後，順手就把沾了杜拜巧克力碎屑的手往崔宇植的衣服上擦了過去。事後有觀眾指出，崔宇植當時身上穿的外套，其實是羅PD的衣服。部分網友看到這一幕後表示，吃完東西直接把手擦在別人的衣服上，就算是開玩笑也有些過頭，甚至讓人感到不太舒服。相關討論貼文迅速在各大網路社群引發關注，成為觀眾討論的焦點。不過，也有網友持相反意見，出面為鄭有美緩頰。許多人認為，他們幾位演員私底下的交情本來就非常深厚，這只是好朋友之間不拘小節的互動，不需要用放大鏡去過度檢視。