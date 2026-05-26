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▲ 「三角粽型保冷袋」使用明亮大氣的品牌紅色色調，並加入象徵心意的愛心圖像，讓這款提袋不只承載美味，更裝進佳節溫暖的送禮心意。（圖／老新台菜提供）

▲ 頂鮮台南擔仔麵主推「干貝福臨小湘粽」。（圖／御嵿國際提供）

端午送禮市場升溫，各大餐飲品牌紛紛推出特色粽禮搶攻節慶商機。高雄台菜餐廳「老新台菜」連續四年獲米其林肯定，憑藉其台式料理的深厚底蘊，於端午佳節推出「粽意你」肉粽禮盒，集結松露膠原粽與椒麻鮑魚粽，加上超吸睛的三角粽型提袋為贈禮增添佳節趣味。御嵿國際端午粽以「粽藝飄香」為主題，旗下「頂鮮台南擔仔麵」主推「干貝福臨小湘粽」禮盒。老新台菜「粽意你」肉粽禮盒，秉持品牌核心精神，以「老」台味經典古法製作，注入「新」時代的創新思維。年年熱銷萬顆的「松露膠原粽」，將馥郁黑松露醬與糯米交織出優雅香氣，搭配富含膠質、Q彈軟嫩的虎掌豬蹄筋，大膽演繹中西並蓄的創新味蕾。而今年強勢回歸黑馬「椒麻鮑魚粽」，則打破傳統台味的味覺框架，將粽體融入品牌特製「辣台妹辣油」，並豪邁放入整顆鮑魚與秘製滷肉，麻香與鮮味交織，完美演繹海陸匯聚的層次感，每一口都能感受厚實且滿足的款待。不只主料豪邁，配料的每一處細節，更是成就好粽的關鍵靈魂。主廚嚴選最高品質的屏東在地紅土鹹蛋黃，遵循古法以紅土熟成醃製44天，淬鍊出口感細緻、油脂飽滿且香氣濃郁的鹹蛋黃；此外，每一顆肉粽更紮實包入整朵冬菇與整粒栗子。除了內在風味驚豔，在包裝設計上更具祝福心意，「三角粽型保冷袋」使用明亮大氣的品牌紅色色調，並加入象徵心意的愛心圖像，讓這款提袋不只承載美味，更裝進佳節溫暖的送禮心意。御嵿國際旗下「頂鮮台南擔仔麵」主推「干貝福臨小湘粽」，以海陸食材融合為特色，嚴選北海道干貝、鹹蛋黃、三層肉、冬蝦等食材，並融入綠豆沙元素，打造鹹甜交織風味結構，透過包製工法與火候控制，呈現層次分明且不膩口的口感表現。御嵿國際表示，本次粽品於御嵿餐飲集團旗下七大品牌同步開放預購，包括晶宴會館、頂鮮台南擔仔麵、晶粵軒烤鴨餐廳、鴨覓烤鴨餐廳、燒肉牛匠新、晶強和牛及御義旅行社等，共14 間門市據點，提供多元購買與取貨選擇。此外，高端餐飲品牌「海峽會」亦同步推出端午禮盒《金粽端禮》。