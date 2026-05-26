日本UNIQLO、GU最大勁敵，來自東京原宿的潮流品牌WEGO也進駐台灣，今（26）日WEGO線上官網搶先開賣，最便宜99元起就買得到透明iPhone手機殼，項鍊、髮夾109元起，服飾299元起推薦T恤、墨鏡、丹寧褲等單品，尤其偶像應援周邊的娃衣、痛包通通有，除了消費滿額贈禮、還有免運費、折價優惠券等一次整理；最棒的是，除了西門町誠品武昌店5月29日開幕，官方證實：「誠品板橋店6月26日」接力開幕。
WEGO台灣官網今開賣！99元iPhone手機殼、服飾299元起清單推薦
主打與日本同步零時差的WEGO台灣官網搶先開逛，來自東京原宿的潮流指標，在日本擁有約180間分店。WEGO專為年輕世代提供從街頭到甜美的自由混搭風格，小資族也能穿搭出充滿雜誌感的日系造型；連時下最受歡迎的偶像應援周邊商品也有超多選擇。
官網除了可以依照女裝、男裝、配件等欄目搜尋，還設定風格主題推薦「WEGO SCHOOL、丹寧企劃、夏日TEE穿搭、甜酷女孩穿搭」等特輯頁面，方便快速搜尋想要的商品。《NOWNEWS今日新聞》記者搶先幫大家整理必買清單。
最便宜99元起！
◾️「透明iPhone手機殼」99元
◾️「腰圍調整造型夾」99元
飾品109元起！
◾️「小巧墜飾項鍊」109元
◾️「窄版長蝴蝶結髮夾2入組」109元
◾️「滿版水鑽髮夾2入組」109元
◾️「皮革大腸圈髮圈」109元
◾️「方扣環皮帶」229元
墨鏡、服飾299元起！
◾️「貓眼眶彩色鏡太陽眼鏡」299元
◾️「合身羅紋T恤」299元
◾️「斜紋布字母棒球帽」499元
◾️「針織貓耳毛帽」499元
◾️「自然集中2WAY細肩帶胸墊背心」499元
◾️「抓皺荷葉邊設計T恤」659元
◾️「條紋斜肩綁帶短袖T恤」799元
◾️「彈性喇叭牛仔褲」799元
◾️「後緞帶圓點透膚細肩帶罩衫」879元
◾️「抽繩設計細肩帶洋裝」999元
包包、鞋子配件659元起！
◾️「附吊飾A4托特包」659元
◾️「刷舊感設計厚底洞洞鞋」899元
◾️「附吊飾方形波士頓包」999元
◾️「蝴蝶結褶皺束口包」999元
◾️「多蝴蝶結涼鞋」1199元
◾️「皮帶扣皺摺長靴」1999元
偶像應援周邊359元起！
◾️「水果造型娃帽 10cm」359元
◾️「15cm幼兒園服裝造型娃衣」659元
◾️「3WAY絨毛娃娃收納包」659元
◾️「糖果色粗鍊肩背娃包」999元
◾️「點點蕾絲綁帶手提包」1799元
台灣WEGO官網優惠！免運費、送百元折價優惠券
◾️台灣限定優惠！WEGO開館慶祝優惠，5月26日12:00至6月12日11:59，消費滿1200元，贈送「限定T-shirt」1件（活動不可循環累計）
◾️50元折價券！首次下載WEGO APP，贈送50元折價券（消費滿800元以上適用）
◾️100元優惠券＋免運券！開卡禮送100元優惠券＋免運券（消費滿800元以上適用）
◾️50元優惠券！LINE綁定禮送50元優惠券（消費滿800元以上適用）
◾️100元優惠券！生日禮送100元優惠券（消費滿1000元以上適用，有效期限30天）
WEGO全台首店在西門町！5/29誠品武昌開幕 板橋6/26也要開
除了今天5月26日搶先開幕WEGO台灣官網線上購物，全台首店進駐西門町，本周5月29日開幕誠品武昌店，官方證實：「誠品板橋店6月26日」接力開幕。
WEGO誠品武昌店
開幕日期：2026年5月29日（五）11:30
營業時間：11:30-22:00
地址：誠品生活武昌店4F（台北市萬華區武昌街2段77號）
WEGO誠品板橋店
開幕日期：2026年6月26日（五）
地址：新北市板橋區景星里中山路一段46號
台灣線上商店（ONLINE STORE）
UNIQLO感謝祭台灣5/29開賣！149元起優惠清單一覽
台灣UNIQLO感謝祭將於5月29日開賣！超過百款夏季商品優惠價149元起，夏天必買的防曬外套「現省400元」，早在日本爆紅的特級彈性AIRism防曬連帽外套、太陽眼鏡、Jorts牛仔寬褲、防曬袖套都首度降價，女生最愛的BRATOP也首次優惠，滿額贈送「保冷購物旅行袋」。
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主打與日本同步零時差的WEGO台灣官網搶先開逛，來自東京原宿的潮流指標，在日本擁有約180間分店。WEGO專為年輕世代提供從街頭到甜美的自由混搭風格，小資族也能穿搭出充滿雜誌感的日系造型；連時下最受歡迎的偶像應援周邊商品也有超多選擇。
官網除了可以依照女裝、男裝、配件等欄目搜尋，還設定風格主題推薦「WEGO SCHOOL、丹寧企劃、夏日TEE穿搭、甜酷女孩穿搭」等特輯頁面，方便快速搜尋想要的商品。《NOWNEWS今日新聞》記者搶先幫大家整理必買清單。
◾️「透明iPhone手機殼」99元
◾️「腰圍調整造型夾」99元
飾品109元起！
◾️「小巧墜飾項鍊」109元
◾️「窄版長蝴蝶結髮夾2入組」109元
◾️「滿版水鑽髮夾2入組」109元
◾️「皮革大腸圈髮圈」109元
◾️「方扣環皮帶」229元
◾️「貓眼眶彩色鏡太陽眼鏡」299元
◾️「合身羅紋T恤」299元
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◾️「針織貓耳毛帽」499元
◾️「自然集中2WAY細肩帶胸墊背心」499元
◾️「抓皺荷葉邊設計T恤」659元
◾️「條紋斜肩綁帶短袖T恤」799元
◾️「彈性喇叭牛仔褲」799元
◾️「後緞帶圓點透膚細肩帶罩衫」879元
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◾️「附吊飾A4托特包」659元
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◾️「附吊飾方形波士頓包」999元
◾️「蝴蝶結褶皺束口包」999元
◾️「多蝴蝶結涼鞋」1199元
◾️「皮帶扣皺摺長靴」1999元
◾️「水果造型娃帽 10cm」359元
◾️「15cm幼兒園服裝造型娃衣」659元
◾️「3WAY絨毛娃娃收納包」659元
◾️「糖果色粗鍊肩背娃包」999元
◾️「點點蕾絲綁帶手提包」1799元
台灣WEGO官網優惠！免運費、送百元折價優惠券
◾️台灣限定優惠！WEGO開館慶祝優惠，5月26日12:00至6月12日11:59，消費滿1200元，贈送「限定T-shirt」1件（活動不可循環累計）
◾️50元折價券！首次下載WEGO APP，贈送50元折價券（消費滿800元以上適用）
◾️100元優惠券＋免運券！開卡禮送100元優惠券＋免運券（消費滿800元以上適用）
◾️50元優惠券！LINE綁定禮送50元優惠券（消費滿800元以上適用）
◾️100元優惠券！生日禮送100元優惠券（消費滿1000元以上適用，有效期限30天）
除了今天5月26日搶先開幕WEGO台灣官網線上購物，全台首店進駐西門町，本周5月29日開幕誠品武昌店，官方證實：「誠品板橋店6月26日」接力開幕。
WEGO誠品武昌店
開幕日期：2026年5月29日（五）11:30
營業時間：11:30-22:00
地址：誠品生活武昌店4F（台北市萬華區武昌街2段77號）
WEGO誠品板橋店
開幕日期：2026年6月26日（五）
地址：新北市板橋區景星里中山路一段46號
台灣線上商店（ONLINE STORE）
台灣UNIQLO感謝祭將於5月29日開賣！超過百款夏季商品優惠價149元起，夏天必買的防曬外套「現省400元」，早在日本爆紅的特級彈性AIRism防曬連帽外套、太陽眼鏡、Jorts牛仔寬褲、防曬袖套都首度降價，女生最愛的BRATOP也首次優惠，滿額贈送「保冷購物旅行袋」。