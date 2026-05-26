克里夫蘭騎士隊在東區冠軍賽中遭遇災難性的慘敗，今日以93：130輸掉第四戰，系列賽以0：4慘遭紐約尼克隊橫掃，無緣總冠軍賽。儘管結果呈現絕對性的戰力差距，騎士隊球星「大鬍子」哈登（James Harden）在賽後受訪時仍堅稱：「我真心覺得我們是更好的球隊。」
系列賽雖遭輾壓 哈登堅信球隊實力更優
面對媒體對於兩隊戰力的質疑，哈登表示：「雖然比分是4：0，但我認為我們並沒有展現出最好的狀態，也沒有獲得真正公平較勁的機會。」他補充道，雖然尼克在數據與最終比分上確實完全統治了系列賽，但他無法違背良心否認自己的觀點，因為他確信騎士的球員素質與陣容深度優於對手。
騎士本系列賽表現極為掙扎，唯一的近距離對戰僅發生在首戰，當時騎士在第四節一度握有22分領先，卻慘遭尼克逆轉。除此之外，騎士後續三場比賽皆遭尼克一面倒的封鎖。主教練阿特金森（Kenny Atkinson）在系列賽中曾發表「從數據上看，騎士優於尼克」的言論，如今看來顯得格外諷刺。
事實上阿特金森在第三戰落敗後，透露從高階數據來看，騎士隊獲得很多好的出手機會，只是沒能把握住，暗示系列賽運氣不站在他們這邊。
哈登表現低迷 休賽季去留成焦點
數據顯示，哈登在東區冠軍賽四場比賽中，平均僅攻下16.0分、3.0次助攻，卻背負了高達4.3次的失誤，整體投籃命中率僅38.9%，三分球命中率更慘跌至17.9%。面對外界質疑他是否會因追求生涯首冠而再次「轉隊」跳船，哈登回應表示他「百分之百」希望能留守克里夫蘭，並期待下個賽季能捲土重來。
哈登過去六年頻繁轉隊，始終未能圓夢奪冠。如今他在騎士的表現不升反降，球團是否願意為其提供延長合約，將是騎士休賽季最大的難題。
米契爾力挺留隊：我們還有未竟事業
相較於哈登的「嘴硬」言論，騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）則顯得較為感性。米契爾在賽後受訪時堅定表示：「我熱愛這裡，我們還有未竟的事業。這座城市值得一枚總冠軍戒指，我們不會停止腳步。」
對於騎士而言，今年雖是繼勒布朗·詹姆斯（LeBron James）時代後首次挺進東區冠軍賽，但被橫掃的過程與結局暴露出球隊在應對高強度季後賽時的嚴重不足。面對即將到來的漫長休賽季，騎士管理層不僅要評估是否續約哈登，更需找出球隊在攻防兩端面對尼克時完全崩盤的真實原因。
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面對媒體對於兩隊戰力的質疑，哈登表示：「雖然比分是4：0，但我認為我們並沒有展現出最好的狀態，也沒有獲得真正公平較勁的機會。」他補充道，雖然尼克在數據與最終比分上確實完全統治了系列賽，但他無法違背良心否認自己的觀點，因為他確信騎士的球員素質與陣容深度優於對手。
騎士本系列賽表現極為掙扎，唯一的近距離對戰僅發生在首戰，當時騎士在第四節一度握有22分領先，卻慘遭尼克逆轉。除此之外，騎士後續三場比賽皆遭尼克一面倒的封鎖。主教練阿特金森（Kenny Atkinson）在系列賽中曾發表「從數據上看，騎士優於尼克」的言論，如今看來顯得格外諷刺。
事實上阿特金森在第三戰落敗後，透露從高階數據來看，騎士隊獲得很多好的出手機會，只是沒能把握住，暗示系列賽運氣不站在他們這邊。
數據顯示，哈登在東區冠軍賽四場比賽中，平均僅攻下16.0分、3.0次助攻，卻背負了高達4.3次的失誤，整體投籃命中率僅38.9%，三分球命中率更慘跌至17.9%。面對外界質疑他是否會因追求生涯首冠而再次「轉隊」跳船，哈登回應表示他「百分之百」希望能留守克里夫蘭，並期待下個賽季能捲土重來。
哈登過去六年頻繁轉隊，始終未能圓夢奪冠。如今他在騎士的表現不升反降，球團是否願意為其提供延長合約，將是騎士休賽季最大的難題。
米契爾力挺留隊：我們還有未竟事業
相較於哈登的「嘴硬」言論，騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell）則顯得較為感性。米契爾在賽後受訪時堅定表示：「我熱愛這裡，我們還有未竟的事業。這座城市值得一枚總冠軍戒指，我們不會停止腳步。」
對於騎士而言，今年雖是繼勒布朗·詹姆斯（LeBron James）時代後首次挺進東區冠軍賽，但被橫掃的過程與結局暴露出球隊在應對高強度季後賽時的嚴重不足。面對即將到來的漫長休賽季，騎士管理層不僅要評估是否續約哈登，更需找出球隊在攻防兩端面對尼克時完全崩盤的真實原因。
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