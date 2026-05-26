228公園水池中的大型外來魚「鱷魚火箭」鱷雀鱔，遭民眾釣起後送至熱炒店吃下肚，宣稱是為了生態平衡與原生物種盡一份心力。林口長庚醫院臨床毒物中心顏宗海主任接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，鱷雀鱔是掠食性大型魚，並非一般常見食用魚，不建議民眾食用，尤其魚卵、卵巢及鄰近組織可能含有耐熱神經毒素，大型魚也可能累積甲基汞，加熱也不一定能破壞，若處理不當恐引發中毒風險。
228公園大型魚被撈去吃！醫：不建議食用
近日有民眾將台北228公園水池中的大型外來魚撈起，並送至熱炒店料理食用。據了解，該魚平時常被民眾在公園水池中看到，俗稱「鱷魚火箭」的鱷雀鱔，該魚種為大型外來掠食性魚類。顏宗海醫師指出，大型掠食魚，並非一般市場常見食用魚種，大型掠食魚通常位於食物鏈較高層，潛在風險與一般可食用魚類不同，因此不建議民眾因好奇自行捕撈食用。
魚卵、卵巢恐含耐熱毒素，吃進肚恐中毒
顏宗海醫師指出這類大型掠食魚的魚卵、卵巢及其鄰近組織，可能含有耐高溫的神經毒素，即使經過烹煮加熱，也不一定能完全破壞毒性。若誤食相關部位，可能引發腸胃道症狀，包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉；嚴重時甚至可能出現神經毒性反應，例如抽搐、低血壓等。
大型魚有甲基汞風險
除了魚卵與卵巢毒性外，顏宗海也提到，大型魚因處於食物鏈高階，可能累積較多甲基汞，像是鯊魚、旗魚、鮪魚等大型魚類，過去就常被提醒不宜過量食用。顏宗海說，這次事件中的鱷雀鱔屬大型魚，也可能有甲基汞累積疑慮。即使魚肉本身未必具立即毒性，也不代表適合食用；尤其孕婦、幼童、長者及慢性病患者等較脆弱族群，更應避免食用來源不明的野生魚。
野生魚不是天然就安全！先看水域有無污染
顏宗海提醒，野生魚並非一概不能吃，但也不是天然就等於安全。若是在都市公園水池、河川、排水溝或不明水域捕獲的魚，必須考量上游與周邊是否有工業廢水、生活污水、農藥、重金屬或其他污染來源。他建議，若無法確認水域環境品質、魚種特性與污染風險，民眾就不應貿然食用。尤其遇到外來種、大型掠食魚或來源不明魚類，更應避免自行料理，以免把毒素與污染物一起吃下肚。
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近日有民眾將台北228公園水池中的大型外來魚撈起，並送至熱炒店料理食用。據了解，該魚平時常被民眾在公園水池中看到，俗稱「鱷魚火箭」的鱷雀鱔，該魚種為大型外來掠食性魚類。顏宗海醫師指出，大型掠食魚，並非一般市場常見食用魚種，大型掠食魚通常位於食物鏈較高層，潛在風險與一般可食用魚類不同，因此不建議民眾因好奇自行捕撈食用。
魚卵、卵巢恐含耐熱毒素，吃進肚恐中毒
顏宗海醫師指出這類大型掠食魚的魚卵、卵巢及其鄰近組織，可能含有耐高溫的神經毒素，即使經過烹煮加熱，也不一定能完全破壞毒性。若誤食相關部位，可能引發腸胃道症狀，包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉；嚴重時甚至可能出現神經毒性反應，例如抽搐、低血壓等。
除了魚卵與卵巢毒性外，顏宗海也提到，大型魚因處於食物鏈高階，可能累積較多甲基汞，像是鯊魚、旗魚、鮪魚等大型魚類，過去就常被提醒不宜過量食用。顏宗海說，這次事件中的鱷雀鱔屬大型魚，也可能有甲基汞累積疑慮。即使魚肉本身未必具立即毒性，也不代表適合食用；尤其孕婦、幼童、長者及慢性病患者等較脆弱族群，更應避免食用來源不明的野生魚。
野生魚不是天然就安全！先看水域有無污染
顏宗海提醒，野生魚並非一概不能吃，但也不是天然就等於安全。若是在都市公園水池、河川、排水溝或不明水域捕獲的魚，必須考量上游與周邊是否有工業廢水、生活污水、農藥、重金屬或其他污染來源。他建議，若無法確認水域環境品質、魚種特性與污染風險，民眾就不應貿然食用。尤其遇到外來種、大型掠食魚或來源不明魚類，更應避免自行料理，以免把毒素與污染物一起吃下肚。