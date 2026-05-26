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好市多提早入場有差嗎？黑鑽會員實測結果出爐

▲美式賣場台灣好市多自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前入場，金星會員及商業會員則維持於賣場開始營業時間上午10時入場。（圖／民眾提供）

▲YouTuber「彼得爸與蘇珊媽」在好市多提前入場新制上路首日前往現場，發現前一個小時賣場超空。（圖／IG@peter_and_susan）

台灣好市多從昨（25）日起跟進美國，讓黑鑽卡會員可以提早從上午 9 點入場購物，整整一小時內都能舒服採購。對此，YouTuber「彼得爸與蘇珊媽」就在新制上路第一天前往實測，發現前一個小時賣場超空，幾乎做什麼都不用排隊。體驗影片曝光後，也讓大批會員驚呼：「真的有感！」台灣好市多日前宣布，從 5 月 25 日起，黑鑽會員可於上午 9 時提前進入賣場採買，較一般營業時間提早 1 小時；至於金星會員、商業會員則維持原樣，於賣場開始營業的上午 10 時才能入場。簡單來說，就是每天台灣好市多開門後的前一個小時，賣場內都只會有黑鑽會員的身影，藉此達到有效的分流效果。YouTuber「彼得爸與蘇珊媽」在昨（25）日黑鑽卡提早入場第一天就前往實測。照理說新制首日會是最多人跟風的時刻，但他們發現，入場前的停車場明顯比平常空曠，隨便都能找到停車位。進入賣場之後，熟食區、試吃區都已呈現準備完成的狀態，就連試吃與飲料試喝通通都不用排隊。所有商品備貨充足，連平常熱門、常被快速掃空的衛生紙也擺放整齊，讓他們直呼：「沒看過這麼整齊、這麼滿！」最終「彼得爸與蘇珊媽」從上午 9 時入場到採買結束，全程只花了 42 分鐘。在金星會員與商業會員於上午 10 時進場前，他們就已經完成採買，大讚這項新福利超有效率。不少會員實測看完影片後也紛紛驚呼：「黑鑽卡福利有感了」、「以後帶小孩去上學後，可以直接衝去好市多了」、「看完之後都想升級黑鑽會員了」。