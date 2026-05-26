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台灣虎航邁入開航12週年，tigerrun路跑也將在12月12日在大佳河濱公園登場，今年以「RUN TO JAPAN」為主題，將在明（27）日中午12:00開放報名，現場將抽出100張台灣虎航指定航點來回機票，並且參賽者的報名費全額都可以變成回饋金 （tigerpoints），可用在折抵機票、托運行李、機上餐等。tigerrun路跑分成3.5K與10K兩種里程長度，並且有挑戰自我的「10K祭典本番組」、輕鬆參與的「3.5K太鼓同樂組」，以及首度推出的「3.5K萌寵參道組」，開放狗、貓、兔子、鳥等溫和小型寵物與主人同行，現場更設有安全圍籬與數量控管的萌寵樂園。本次賽道沿線規劃祭典風格音樂區與主題補給站，並邀請日本現代太鼓樂團現場演出，要把台北城市賽道轉化為充滿和風氛圍的沉浸式場域。賽後活動會場也打造日本主題市集，集結多樣經典日式小吃、特色風味料理，以及充滿樂趣的攤位活動，讓跑者在完賽後感受置身於異國的沉浸感今年報名特別全面升級為便利的tigerclub會員制回饋。參賽者本人只要在報名時，一併登錄tigerclub會員編號，即可於指定日期內自動獲得等同於報名費全額的回饋金 （tigerpoints），免去手動歸戶的繁瑣步驟。回饋金不僅能折抵機票，還可彈性用於託運行李、機上餐點等各項附加服務。只要在2026年6月22日23:59 前完成報名並繳費的跑者，更有機會抽中超值早鳥禮。不僅如此，凡完成報名即可獲得「2026 tigerrun紀念跑衣」，以及與萬國通路聯名的「台灣虎航×eminent A320neo飛行美學衣保袋」，完賽後還能領取專屬的完賽獎牌 。 賽事將送出100張台灣虎航指定航點來回機票，「10K祭典本番組」有加碼獎勵，當天男子組與女子組奪得第1、2、3名的好手，還可分別獲得8,000、5,000、3,000點的tigerpoints回饋金，以及PUMA指定運動鞋一雙，號召各路高手的熱血加入。