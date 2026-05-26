台灣虎航邁入開航12週年，tigerrun路跑也將在12月12日在大佳河濱公園登場，今年以「RUN TO JAPAN」為主題，將在明（27）日中午12:00開放報名，現場將抽出100張台灣虎航指定航點來回機票，並且參賽者的報名費全額都可以變成回饋金 （tigerpoints），可用在折抵機票、托運行李、機上餐等。
tigerrun路跑分成3.5K與10K兩種里程長度，並且有挑戰自我的「10K祭典本番組」、輕鬆參與的「3.5K太鼓同樂組」，以及首度推出的「3.5K萌寵參道組」，開放狗、貓、兔子、鳥等溫和小型寵物與主人同行，現場更設有安全圍籬與數量控管的萌寵樂園。
本次賽道沿線規劃祭典風格音樂區與主題補給站，並邀請日本現代太鼓樂團現場演出，要把台北城市賽道轉化為充滿和風氛圍的沉浸式場域。賽後活動會場也打造日本主題市集，集結多樣經典日式小吃、特色風味料理，以及充滿樂趣的攤位活動，讓跑者在完賽後感受置身於異國的沉浸感
今年報名特別全面升級為便利的tigerclub會員制回饋。參賽者本人只要在報名時，一併登錄tigerclub會員編號，即可於指定日期內自動獲得等同於報名費全額的回饋金 （tigerpoints），免去手動歸戶的繁瑣步驟。回饋金不僅能折抵機票，還可彈性用於託運行李、機上餐點等各項附加服務。只要在2026年6月22日23:59 前完成報名並繳費的跑者，更有機會抽中超值早鳥禮。
不僅如此，凡完成報名即可獲得「2026 tigerrun紀念跑衣」，以及與萬國通路聯名的「台灣虎航×eminent A320neo飛行美學衣保袋」，完賽後還能領取專屬的完賽獎牌 。 賽事將送出100張台灣虎航指定航點來回機票，「10K祭典本番組」有加碼獎勵，當天男子組與女子組奪得第1、2、3名的好手，還可分別獲得8,000、5,000、3,000點的tigerpoints回饋金，以及PUMA指定運動鞋一雙，號召各路高手的熱血加入。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次賽道沿線規劃祭典風格音樂區與主題補給站，並邀請日本現代太鼓樂團現場演出，要把台北城市賽道轉化為充滿和風氛圍的沉浸式場域。賽後活動會場也打造日本主題市集，集結多樣經典日式小吃、特色風味料理，以及充滿樂趣的攤位活動，讓跑者在完賽後感受置身於異國的沉浸感
今年報名特別全面升級為便利的tigerclub會員制回饋。參賽者本人只要在報名時，一併登錄tigerclub會員編號，即可於指定日期內自動獲得等同於報名費全額的回饋金 （tigerpoints），免去手動歸戶的繁瑣步驟。回饋金不僅能折抵機票，還可彈性用於託運行李、機上餐點等各項附加服務。只要在2026年6月22日23:59 前完成報名並繳費的跑者，更有機會抽中超值早鳥禮。
不僅如此，凡完成報名即可獲得「2026 tigerrun紀念跑衣」，以及與萬國通路聯名的「台灣虎航×eminent A320neo飛行美學衣保袋」，完賽後還能領取專屬的完賽獎牌 。 賽事將送出100張台灣虎航指定航點來回機票，「10K祭典本番組」有加碼獎勵，當天男子組與女子組奪得第1、2、3名的好手，還可分別獲得8,000、5,000、3,000點的tigerpoints回饋金，以及PUMA指定運動鞋一雙，號召各路高手的熱血加入。