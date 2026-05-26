今（26）日台灣天氣持續悶熱，多地中午都出現36度以上高溫，台南市玉井區飆出39.2度全台最高溫，中央氣象署持續發布「高溫資訊」警戒，台北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫，基隆市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

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⚠️高溫紅色燈號：台南市
⚠️高溫橙色38燈號：台北市、屏東縣
⚠️高溫橙色36燈號：基隆市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、花蓮縣
⚠️高溫黃色燈號：桃園市、台東縣

▲氣溫悶熱難耐，中央氣象署針對13縣市發布高溫資訊。（圖／中央氣象署）
▲氣溫悶熱難耐，中央氣象署針對13縣市發布高溫資訊。（圖／中央氣象署）
氣象署預報員曾昭誠表示，今明兩天，大台北、花東縱谷及南部內陸有37至38度高溫發生機率，周四雲量增多，不過南部內陸及花東仍有37至38度高溫機率；周五鋒面抵達，下雨導致氣溫下滑，台灣各地高溫29至32度左右。

曾昭誠提及，今天至周四各地為多雲到晴天氣，周四午後降雨範圍擴大到宜蘭、花蓮、大台北、中部以北山區，周五受鋒面影響，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，北部、宜蘭有局部大雨發生機率。

▲今天至周四各地為多雲到晴天氣，周五受鋒面影響，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署）
▲今天至周四各地為多雲到晴天氣，周五受鋒面影響，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...