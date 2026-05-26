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▲俞惠利動刀換張臉，意外登上韓國熱搜。（圖／YouTube@BLACKLABEL: 하이엔드메이크오버쇼）

韓國演員俞惠利上YouTube頻道《BLACKLABEL: 하이엔드메이크오버쇼》公開換臉過程，她過去因為皮膚鬆弛、黑眼圈的問題，外出常常憂鬱沒自信，現在透過拉皮跟脂肪重置手術重拾信心，她原本擔心之後還會下垂，所以貪心要求醫生「拉緊一點」，現在煥然一新的模樣完全看不出她已經61歲。俞惠利過去常說很在意皮膚鬆弛、黑眼圈、法令紋以及眼下凹陷的問題，後來決定透過臉部拉皮與脂肪重置手術，目前狀態明顯回春，她也相當滿意，「大家都說我好像哪裡不一樣了，甚至有人根本認不出我，去美容院時，大家還一直驚呼說變年輕很多」。俞惠利還笑說既然都要拉皮，就特別拜託醫生拉緊一點，「反正之後還是會垂下來，所以乾脆一開始就拉得緊一點。我其實還想再更誇張，但醫生幫我控制在適當程度。」她也開心說現在連化妝時心情都變超好，「以前擦保養品的時候，總覺得皮膚一直往下垂，但現在只要稍微上妝，就有整張臉被提起來的感覺」。她還分享，過去因為眼下凹陷和黑眼圈太明顯，所以平常都戴眼鏡遮掩，「我以前戴眼鏡，其實是想把大家的視線轉移到別的地方。而且有法令紋、皮膚下垂時，戴眼鏡會有讓臉變小的效果，但現在已經不用戴了，根本不需要眼鏡」。俞惠利年輕時是透過熟人進入業界，1985年以廣告模特兒嶄露頭角，之後於1987年以舞台劇演員正式出道，隔年再透過鄭仁燁導演的電影《巴黎愛瑪》正式進軍主流電影圈，她的妹妹崔秀琳也是一名演員。1990年，她憑藉張善宇導演作品《短暫的愛情》轉型為實力派演員，並在同年拿下大鐘獎電影節最佳女配角獎，但她抱著「想成為不被人氣左右的真正演員」的想法離開華麗的電影圈，轉頭投入舞台劇領域；直到2016年後，她不再進行演員相關工作，目前大多以嘉賓身分現身各大綜藝節目中。