29歲女星賴慧如在24歲買下人生第一間千萬預售屋，日前她再度宣布與老公劉家銘一同買下「透天別墅」，名下擁有2間房的她，今（26）日受訪時表示現在經濟壓力頗大，原本就有房貸要繳，再加上還有兩個小孩要養、阿嬤要照顧，每月開銷超過20萬，坦言經濟壓力確實不小。

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賴慧如與老公再買透天別墅　名字登記她名下

賴慧如跨足歌壇、戲劇、主持等多領域，近日發行第8張專輯《看著光的日子》。24歲就買下人生第一間千萬預售屋的她，日前宣布與老公共同買下透天別墅，地點位於二重，夫妻原本各自都有一間、如今共同買下透天別墅，加起來共擁3間房，只是新的一間目前還沒交屋。賴慧如被問到第三間房算誰的？她笑說：「當然是我的啊！但我們是婚內財產，有什麼差別。」

賴慧如每月開銷逾20萬　認經濟壓力大

賴慧如透露目前仍在繳房貸，且還有2個女兒要養、阿嬤的醫藥費等等，確實有經濟壓力，生活費一個月至少20萬起跳，而暫別八點檔演出的她，被問到收入是否有影響？她直言並沒有差太多，因為拍戲時所有時間都給劇組，但無法保證每天都有通告，雖然現在沒有拍戲，但還是有通告、活動或是商演，加起來也不少。

與老公結婚快3年，賴慧如提及生子計畫坦言這幾年本來就沒有計畫，雖然有考慮凍胚胎，但因為很怕打針的痛，也擔心肚子變大、身材浮腫，因此還在考慮中。另外她還分享先前身體檢查出巧克力囊腫，所以受孕會比較困難。

▲賴慧如與老公結婚快3年，提及生子計畫坦言這幾年本來就沒有計畫，但有考慮凍胚胎。（圖／時代創藝提供）
▲賴慧如與老公結婚快3年，提及生子計畫坦言這幾年本來就沒有計畫，但有考慮凍胚胎。（圖／時代創藝提供）

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...