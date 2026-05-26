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男星「王子」邱勝翊捲入中信兄弟啦啦隊前成員粿粿與范姜彥豐的婚姻風波，遭法院判賠百萬，重創昔日優質形象。由於王子事後選擇低調神隱，媒體也關切同為藝人的胞弟「毛弟」邱宇辰狀態。今（26）日與毛弟好友夏和熙出席全新節目《OMO調查局》錄影，在錄影前被問毛弟的近況、以及工作是否有受到哥哥醜聞的波及？夏和熙表示：「他很棒啊！就是我覺得他現在就努力過生活，對他的人生也很加分。」由於毛弟與夏和熙同屬一家經紀公司，平時互動相當頻繁。夏和熙在《OMO調查局》錄影前被現場媒體詢問，毛弟是否有透露哥哥王子的官司心情、家人對這場風波有何看法？夏和熙表示：「我不知道，我對這件事就沒有特別多問。」夏和熙解釋，他與毛弟私底下碰面，幾乎都是相約去進行高強度的體能運動，「因為我們私下運動的強度其實都蠻高，過程大家都累到不行、不太會聊天啊，所以就完全不會特別聊到這（王子判賠）一塊。」除了心情之外，外界也相當好奇在哥哥王子爆出重磅醜聞後，毛弟演藝圈的工作是否因此減少，對此，夏和熙表示：「工作可能就是看公司的安排，所以其它的部分，我也沒有特別多的消息可以透露。」