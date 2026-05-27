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▲陌生非裔男子隨手拿起啦啦隊女孩們桌上的水瓶。（圖／翻攝自姑娘放肆YouTube）

▲Uni-Girls隊長小美當下超驚恐。（圖／翻攝自姑娘放肆YouTube）

▲所幸隔壁桌客人出聲制止並趕走陌生非裔男子。（圖／翻攝自姑娘放肆YouTube）

統一7-ELEVEN獅啦啦隊Maggie、Joy、瑟七、Nozomi（希美）、侯芳、賴賴、芮絲與一七等8位Uni-Girls，近日赴美參加《2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK》活動，將台灣應援文化帶進MLB舞台，不過一段Uni-Girls經紀人在芝加哥戶外餐廳直播的畫面，卻意外掀起網友熱議，當時女孩們一邊用餐一邊開直播，沒想到突然有陌生男子靠近桌邊徘徊，甚至還直接拿起No醬（希美）的水瓶查看，讓不少觀眾看完直呼：「根本像驚悚片。」從直播畫面中可以看到，當時Uni-Girls一行人坐在露天座位區聊天開播，期間一名疑似流浪漢的男子突然靠近桌邊，不只不斷觀察眾人，甚至一度伸手碰觸桌上物品。由於女孩們當下仍維持尷尬笑容，沒有立刻離開現場，也讓大批網友瞬間緊張起來，「手機放桌上超危險」、「這在美國真的不能大意。」相關片段曝光後，很快就在Threads與社群瘋傳。不少曾旅居美國或熟悉當地治安的網友也紛紛留言提醒，雖然事發地點位於芝加哥著名景點Cloud Gate附近，已算是相對安全區域，但一群亞洲女生坐在戶外直播，本來就容易成為目標。有網友直言：「在台灣待太久才會這樣沒警覺。」還有人批評經紀人與工作人員危機意識不足，認為應該第一時間帶女孩離開現場，而不是繼續直播。其中最讓網友捏把冷汗的，就是女孩們當時將手機、包包與飲料全放在桌面外側，距離陌生男子相當近，不少人留言表示，在美國街頭這種行為其實相當危險：「下一秒手機被搶都不意外。」甚至有人直言如果遇到情緒不穩定或攜帶武器的人，後果恐怕不堪設想，雖然事件最終並未真正發生危險，但仍讓不少球迷看得相當心驚。事實上，Uni-Girls這次赴美行程是代表台灣參與MLB Taiwan Day活動，希望讓更多海外球迷認識台式應援文化，不少球迷也表示非常支持女孩們到海外交流，但仍希望團隊在國外時能提高警覺，尤其面對陌生人搭訕、街頭直播與財物安全問題，更需要提前做好風險應對，相關畫面曝光後，也再度掀起「台灣治安太好」與海外安全意識的討論。事實上，《NOWNEWS今日新聞》記者過去赴美求學期間，也曾親身遭遇街頭搶劫事件，當時記者深夜獨自在公車站等車，並透過手機查看公車到站資訊，未料下一秒，一名體型壯碩的非裔男子突然衝上前，直接從手中搶走手機後拔腿狂奔，整個過程發生得相當突然，幾乎讓人來不及反應。遭搶當下，記者第一時間立刻放下隨身行李追趕，雙方一路在街頭追逐。最後就在對方準備上車逃離前，記者成功追上並一腳將對方踹倒在地，隨後趁亂將手機搶回。不過等冷靜下來後才驚覺，其實當時情況相當危險，因為對方隨後又迅速跑回車內，若現場還有其他同夥，後果恐怕難以想像。事後回想整起事件，記者至今仍心有餘悸，尤其在美國部分地區，街頭搶劫、手機竊盜與臨時尾隨事件其實並不罕見，一旦在人煙較少的地方低頭滑手機，或長時間停留街頭，都可能成為歹徒鎖定目標。因此也提醒民眾，無論是出國旅遊、留學或工作，都務必要隨時留意周遭環境，只要察覺情況不對，就應盡快離開現場，避免讓自己陷入危險之中。