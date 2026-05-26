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洛杉磯道奇隊在今天前六局進攻陷入苦戰，以1：3落後對手，但關鍵的第七局下半，道奇打線靠著連續保送攻佔滿壘，並藉由大谷翔平在關鍵時刻展現的驚人腳程，打破對手傳球速度，為球隊重燃反撲氣勢，衛冕軍隨後發動單局進攻灌進4分的高潮，終場以5：3逆轉擊敗洛磯，順利奪下3連勝。大谷翔平今日擔任先發第1棒指定打擊，在第七局下半無人出局滿壘的絕佳反擊機會下，迎來第四個打席。他瞄準對方第三任左投的第一球積極進攻，擊出內野滾地球直奔二壘手正面，現場眼看就要形成雙殺守備。然而，大谷翔平展現強烈的贏球執念，全速奔馳衝向一壘，雖然一開始現場判決出局，但他隨即拼命示意自己是安全上壘。經過道奇隊提出挑戰並進行重播檢視後，判決成功翻盤改判為安全上壘。賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對大谷翔平在第七局靠著全力奔馳瓦解雙殺、進而帶動逆轉大戲的表現給予極高評價。羅伯斯讚賞地表示：「那是一次非常棒的play，展現了極大的拚勁。當時對方換上左投，大谷那球擊得很強勁，而他全速衝向一壘去瓦解雙殺，這點真的很關鍵。正因為有那次的全力跑壘，才連結起了隨後那個大局。」羅伯斯更強調，如果那球不幸被判雙殺出局，球隊可能就無法完成逆轉，即便沒有敲出安打，但大谷這種對勝利展現出的全力以赴態度才是最重要的。