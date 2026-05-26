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輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區牽扯用電問題，引發民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市政府隔空交火。台北市長蔣萬安稱，根本問題是國家整體的能源政策，遭沈伯洋反嗆，台電已提出各式供電方案，變電所已經拖了1年，北市府一直拖在那邊，未來招商恐怕非常困難。蔣萬安今（26）日反擊，「沒有能源Energy，怎麼會有穩定的電力Electricity。」沈伯洋今日上午受訪時表示，檢討能源政策及檢討變電所是2件事情，輝達執行長黃仁勳提到的是「Energy（能源）」，而非「Electricity（電力）」。北士科發展需要變電所，而且台電是可以供應，但變電所已經拖了1年，台電也一直提出各式各樣的方案，北市府卻一直拖在那邊。沈伯洋質疑，若等到輝達進駐北士科之後，電力供給的變電所卻沒辦法完成，要招商就會變得非常困難。蔣萬安今日下午前往市議會參加市政總質詢，並於會前受訪。蔣萬安回應說，沒有能源（Energy）怎麼會有穩定的電力（Electricity），如果沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應？針對行政院長卓榮泰質疑，到2032年前用電需求沒有發生不足現象，但內湖前陣子卻發生大停電？蔣萬安回應說，的確，目前天氣愈來愈熱，接下來用電需求會大量增加，所以政府應該要有務實、可行、穩定、多元的能源組合，才能讓產業發展不受掣肘，讓民生的用電充裕，民眾不用擔心缺電的問題。