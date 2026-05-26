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韓國天團BTS日前帶著全新正規專輯《ARIRANG》回歸樂壇，專輯推出後更是橫掃音源榜冠軍，掀起全球阿米（ARMY，粉絲名）狂熱，今（26）日他們出席第52屆全美音樂獎（AMAs），不僅擊敗泰勒絲、火星人、Lady Gaga等國際巨星，奪下最大獎「年度藝人」，還寫下了累積14提名獲獎14次的超狂紀錄，寫下K-POP在西洋市場的全新歷史。BTS今日出席全美音樂獎，本次典禮也是他們全員完成兵役後，首度以完整體身分回歸大型頒獎典禮舞台，現場尖叫聲快要衝破會場天花板，他們在現場獲頒最大獎「年度藝人獎」；專輯主打歌〈SWIM〉還被封為年度最佳歌曲，另外還獲得了「最佳男性K-POP藝人獎」，再次展現他們的超強影響力。隊長RM致詞時坦言，退伍後重新製作專輯壓力非常大，「這個獎對我們來說是很珍貴的肯定。」V更在台上暖心向粉絲致謝：「謝謝一直以來堅持聽我們音樂的人，我希望可以透過創作將心中的愛傳達出去，KEEP SWIMMING！」j-hope則提到團體一路走來13年並不容易，「我們曾有過快撐不下去的時候，謝謝你們喜愛專輯中的每首歌。」Jimin、Jungkook則謝謝ARMY 總是愛相隨，讓他們在何處都能隨時接受到愛。值得一提的是，BTS已經是第二次獲頒全美獎年度藝人大獎，過去他們還曾得過「最受歡迎韓流藝人獎」、「最受歡迎歌曲獎」、「最受歡迎組合」等獎項，目前已經累積了14次被提名、14次得獎的紀錄，百發百中的得獎運創下K-POP新紀錄。