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有意參選桃園中壢區議員的民眾黨中央委員林昭印，遭媒體爆料過去曾受招待上酒店，外框小姐出場卻賴帳8000元，對此林昭印今（26）日回應，認為到了提名階段，卻有人不顧一切刻意抹黃、抹黑，當時覺得酒店不宜久留所以提前告辭，擺脫酒局回家，根本沒有做任何媒體抹黃的事情，「否則費用金額不可能只有這樣」。對於遭指控「白嫖」外框小姐出場卻賴帳8000元，林昭印說，民眾黨前中央委員咼昇華受訪時已證實，2023年是為了民眾黨社會發展部前主任張清俊找大家聚餐，續攤也是被拉著去他熟悉的店。林昭印表示，如今到了提名階段，卻有人不顧一切配合特定媒體刻意操作抹黃、抹黑，誤導社會大眾，最關鍵的是媒體拿來大做文章的外框，是當下覺得不宜久留，所以提前告辭，擺脫酒局回家，根本沒有做任何媒體抹黃的事情，「否則費用金額不可能只有這樣」。林昭印指出，咼昇華也回應說 「沒有金錢糾紛、沒有檢舉動機」，如果真的如爆料誤導的那樣，金額與後續狀況根本對不起來。最後林昭印說，當下和解聚餐，主管們拉著去續攤，自己也不疑有他，後面衍生這一連串操作，咼昇華的對話紀錄也被有心人士提供給媒體利用，就是有人為了提名，爆料媒體抹黃，自己能理解大家對於聲色場所的疑慮，相信大家也不認同惡意的負面選舉，「昭印沒做的事情，就是沒有做，請媒體不要抹黃」。