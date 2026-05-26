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馬英九失能說引爭議 新世代走向「現實主義」路線

趙曉慧質疑：中共對台灣政客「精準財政圈養」？

馬辦變統戰資金轉運站？

金溥聰大刀「清理門戶」主因曝光

馬英九基金會財政紀律風波持續延燒，前國安會秘書長金溥聰昨（25）日在記者會中，公開前執行長蕭旭岑與台商韓螢煥「捧一疊現金」的合照，質疑資金流向不明問題，引發外界關注。對此，作家趙曉慧認為，金溥聰不惜毀掉馬辦名譽，也要大刀砍向蕭旭岑，實際上是幫中華民國和老馬的面子，踩下最後的煞車。趙曉慧指出，馬英九長期在兩岸論述中扮演關鍵角色，雖主張和平發展，但始終堅持「一中各表」作為核心底線，使其在藍營內部與對中互動中形成某種制衡作用。她認為，馬英九若出現政治影響力減弱或「失能」狀態，象徵過去由其維繫的論述框架可能鬆動，使原本對「中華民國憲法體制」的堅持逐漸失去支撐。趙曉慧提到，隨著國民黨內部世代交替，包括黨主席鄭麗文與前執行長蕭旭岑等人，逐漸成為對中互動的核心角色，其政治操作更傾向現實主義與資源導向。她直言，這一代政治人物相較於馬英九世代，較少堅持「一中各表」的歷史與政治框架，未來若僅保留「一中」概念，將可能使國民黨在兩岸論述上的主體性正式宣告死亡。趙曉慧進一步分析，若失去馬英九作為象徵性政治人物的制衡角色，中共要統戰台灣，再也沒有一個老一輩的政治巨人擋在前面挑剔字眼了，這或許就是金溥聰今天「割肉見骨」的真正焦慮。她表示，馬英九這代人，對「中華民國」這四個字是有情感、有歷史包袱的；但接下來接棒的這群中生代政治人物，他們是高度的「現實主義者」與「精算師」。為何金溥聰寧可撕破臉，也要把基金會的家醜全部攤在陽光下？趙曉慧戳破其中關鍵，因為金溥聰發現蕭旭岑、鄭麗文這群中生代，正在利用老長官的「不復當年」，迅速把馬英九這面正統大旗，改造成符合中共新一代統戰需求的傳聲筒。對於台商韓螢煥捐了330萬，名義上是「捐給馬英九個人養老」或「公務週轉」，但趙曉慧也提出質疑，這筆錢實質上是不是中共透過特定台商，繞過台灣的《政治獻金法》與《反滲透法》，直接對台灣特定政治人物進行「精準財政圈養」？「這才是金溥聰今天寧可毀掉馬辦名譽，也必須大刀闊斧『清理門戶』的真正國安主因。」趙曉慧強調，再不查，馬英九個人的辦公室，就要變成中共統戰資金的轉運站了，金溥聰今天砍向蕭旭岑的這把刀，表面上是查財政紀律，骨子裡是幫中華民國和老馬的面子，踩下最後的煞車。最後，趙曉慧直言，馬英九時代的終結，是「一中各表」歷史防線的全面退場；鄭麗文、蕭旭岑中生代的掌權，是兩岸買辦與統戰窗口的「去中華民國化」。而「去中華民國化」正是這一場馬英九失能的家變，最讓人感到悲涼與焦慮的地方。