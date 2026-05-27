潤泰企業集團總裁尹衍樑昨（26）日離世，享壽76歲，消息傳出震撼各界。有民眾在Threads上發文表示，當年潤泰建設建案「潤泰雙子星」，例行檢查時發現疑似「海砂屋」現象，於是尹衍樑決定由公司出資打掉重建，虧損約1到2億元，成為全台首例由原本建商主動協助重建的海砂屋案例，讓他印象深刻。許多人也留言稱讚潤泰是「有良心的建商」。
出資重建海砂屋 售後仍免費維護
原PO在Threads上發文悼念尹衍樑，「當年得知『潤泰雙子星』檢測後確診為俗稱的「海砂屋」，拍板定案，由公司出資全棟打掉重建。從此，我記住他的名字，他凌晨辭世了，安息吧！」許多人紛紛留言表示，「有良心的建商」、「捐了幾十億給台北榮總，重粒子中心就是他捐的」、「他算是比較正派的企業家了，會把賺的回饋社會」、「算是少數有良心而且願意擦屁股的商人了」。
其他人也指出尹衍樑為人謙虛，對建築工法很有研究，「值得敬佩的企業家。另外，預鑄工法也是他發展出來的」、「他也是個對服務業很客氣的企業家」。還有人分享，自己的朋友是潤泰的已購戶，已經住在潤泰旗下的建案16年，3、4年前住家門有點壞掉，潤泰工務還是免費為他們維修，「真是太有良心的建商」。
虧損億元也要重建 給住戶安全新家
潤泰建設售後服務一直以來備受讚賞，就算房子已經完工交屋，團隊仍會定期到社區巡邏、檢修，其中位於台北市辛亥路、汀州街路口的「潤泰雙子星」，在2012年定期檢修時發現，有大塊混凝土剝落、鋼筋裸露的情況，疑似為海砂屋，當時住戶已經入住27年，超過法律追訴期，而且當時還沒有海砂屋檢測標準，但是潤泰集團總裁尹衍樑還是決定重建。
尹衍樑表示，這是良心問題，海砂屋就像天生有缺陷的孩子，建商身為父母，有責任再重新生出新的身體給孩子，因此決定主動推動重建，而且是由潤泰出資，重建除了工程成本之外，潤泰還給予搬遷、租金補貼等費用，整體虧損約1到2億元，就算虧損億元，尹衍樑還是堅持重建，他表示，一想到住戶生命安全就不安心，重建大樓是當務之急，賠錢不是關鍵。潤泰雙子星在經過3年重建後完工，住戶以原坪數、原方位住回新家，房價也由原本單坪70幾萬元，現在來到110多萬元，成為台北市海砂屋重建指標案例。
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原PO在Threads上發文悼念尹衍樑，「當年得知『潤泰雙子星』檢測後確診為俗稱的「海砂屋」，拍板定案，由公司出資全棟打掉重建。從此，我記住他的名字，他凌晨辭世了，安息吧！」許多人紛紛留言表示，「有良心的建商」、「捐了幾十億給台北榮總，重粒子中心就是他捐的」、「他算是比較正派的企業家了，會把賺的回饋社會」、「算是少數有良心而且願意擦屁股的商人了」。
其他人也指出尹衍樑為人謙虛，對建築工法很有研究，「值得敬佩的企業家。另外，預鑄工法也是他發展出來的」、「他也是個對服務業很客氣的企業家」。還有人分享，自己的朋友是潤泰的已購戶，已經住在潤泰旗下的建案16年，3、4年前住家門有點壞掉，潤泰工務還是免費為他們維修，「真是太有良心的建商」。
潤泰建設售後服務一直以來備受讚賞，就算房子已經完工交屋，團隊仍會定期到社區巡邏、檢修，其中位於台北市辛亥路、汀州街路口的「潤泰雙子星」，在2012年定期檢修時發現，有大塊混凝土剝落、鋼筋裸露的情況，疑似為海砂屋，當時住戶已經入住27年，超過法律追訴期，而且當時還沒有海砂屋檢測標準，但是潤泰集團總裁尹衍樑還是決定重建。
尹衍樑表示，這是良心問題，海砂屋就像天生有缺陷的孩子，建商身為父母，有責任再重新生出新的身體給孩子，因此決定主動推動重建，而且是由潤泰出資，重建除了工程成本之外，潤泰還給予搬遷、租金補貼等費用，整體虧損約1到2億元，就算虧損億元，尹衍樑還是堅持重建，他表示，一想到住戶生命安全就不安心，重建大樓是當務之急，賠錢不是關鍵。潤泰雙子星在經過3年重建後完工，住戶以原坪數、原方位住回新家，房價也由原本單坪70幾萬元，現在來到110多萬元，成為台北市海砂屋重建指標案例。
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