台北228公園陪伴民眾超過20年的「鱷魚火箭」鱷雀鱔，日前遭2名男子以「清除外來種」名義釣起後帶走料理，甚至將宰殺、烹煮影片PO上「成大釣魚社」粉專，引發全網撻伐。對此，一名自稱成大釣魚社第一屆副社長的林姓網友出面爆料，指涉事陳男其實是社團創始社長，因握有粉專權限，才能未經審核直接發文，甚至上個月就曾在台南公園做過類似行為，當時陳男還表示「又沒踐踏生命」、「我都吃了」，群組對話曝光後，遭網友怒批根本是慣犯。
228公園釣鱷雀鱔來吃！陳男被爆料是累犯 上月才在台南公園犯案
林姓網友在Threads「@lure_hunter」發文爆料，自己是成大釣魚社已畢業的第一屆副社長、第二屆社長。而這次前往228公園釣鱷雀鱔的2名男子，其中一名陳男其實是成大釣魚社創始社長，而社團臉書粉專當初也是由陳男建立，粉專帳號又與他個人臉書連動，因此陳男才能在未經其他幹部審核下，直接發布相關影片與貼文。
林姓網友也貼出群組截圖指出，陳男上個月就曾在台南公園做過一樣的行為，當時他忍不住出言提醒，相關行為恐遭檢舉，而且個人行為不應使用社團名義發文。不過陳男仍堅持，認為這樣能替社團帶來流量，甚至聲稱若真的出事，只要切割非現任社員即可。
成大釣魚社群組對話曝光！陳男「我都吃了」說法再掀怒火
根據曝光對話內容，陳男當時對於自己的行為毫無悔意，一再表示「又沒踐踏生命」、「我都吃了」，認為其他人反應太過頭，讓不少社員相當無奈。林姓網友則強調，社團平時上課都有提醒合法、友善釣魚觀念，但若碰上堅持違規的個別人士，也只能勸導，沒有實際懲處權限。
林姓網友也提到，事發當下本屆幹部正在北港溪舉辦釣魚活動，因此沒能第一時間刪除爭議影片、及時審核貼文，自己甚至因此遭網友肉搜、波及挨罵，只能無奈喊話，希望外界不要把所有社員都視為同一立場。他也強調爆料文只是個人發洩，並非成大釣魚社及校方立場，「我讓大家看看這個人有多噁心」。
228公園吉祥物「鱷魚火箭」遭吃下肚！北市民眾怒轟毀掉共同回憶
回顧整起事件，2名男子日前自稱是「成大釣魚社外來種清除小隊」，前往228公園將池內長約1公尺多的鱷雀鱔釣起後帶走，並拍下宰殺、料理過程PO網，還寫下「多吃外來種，一口一份愛」等文字，宣稱是為了生態平衡與保護原生種。
但由於這尾鱷雀鱔早在2003、2004年間就被發現棲息在228公園八角亭水池，雖屬外來種，但因長年未造成危害，加上池區屬封閉式人造水域，因此多年來一直被園方默許存在，也成為不少民眾從小看到大的「吉祥物」，事件曝光後，引發大批網友湧入留言區痛批。
成大釣魚社急切割發聲明！涉事2人發聲道歉 北市公園處要開罰
隨著輿論持續延燒，成大釣魚社25日也緊急發出聲明，表示經查證後，實際釣魚及發文者為姜姓校外人士與已畢業的陳姓校友，2人目前皆非正式社員，且是在未經社團同意與審核下，擅自使用社團帳號發布內容。社團也坦承帳號管理有疏失，對外界造成負面觀感致歉。
涉事2人之後也公開發出道歉聲明，坦承未事先確認公園相關規範，誤以為外來種可以自行捕捉與食用，承認判斷不夠周全，願意接受相關罰則與處分。北市公園處則表示，2人已違反《公園管理自治條例》第11條禁止釣魚規定，後續將依第16條規定，各裁罰3600元。
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林姓網友在Threads「@lure_hunter」發文爆料，自己是成大釣魚社已畢業的第一屆副社長、第二屆社長。而這次前往228公園釣鱷雀鱔的2名男子，其中一名陳男其實是成大釣魚社創始社長，而社團臉書粉專當初也是由陳男建立，粉專帳號又與他個人臉書連動，因此陳男才能在未經其他幹部審核下，直接發布相關影片與貼文。
林姓網友也貼出群組截圖指出，陳男上個月就曾在台南公園做過一樣的行為，當時他忍不住出言提醒，相關行為恐遭檢舉，而且個人行為不應使用社團名義發文。不過陳男仍堅持，認為這樣能替社團帶來流量，甚至聲稱若真的出事，只要切割非現任社員即可。
根據曝光對話內容，陳男當時對於自己的行為毫無悔意，一再表示「又沒踐踏生命」、「我都吃了」，認為其他人反應太過頭，讓不少社員相當無奈。林姓網友則強調，社團平時上課都有提醒合法、友善釣魚觀念，但若碰上堅持違規的個別人士，也只能勸導，沒有實際懲處權限。
林姓網友也提到，事發當下本屆幹部正在北港溪舉辦釣魚活動，因此沒能第一時間刪除爭議影片、及時審核貼文，自己甚至因此遭網友肉搜、波及挨罵，只能無奈喊話，希望外界不要把所有社員都視為同一立場。他也強調爆料文只是個人發洩，並非成大釣魚社及校方立場，「我讓大家看看這個人有多噁心」。
回顧整起事件，2名男子日前自稱是「成大釣魚社外來種清除小隊」，前往228公園將池內長約1公尺多的鱷雀鱔釣起後帶走，並拍下宰殺、料理過程PO網，還寫下「多吃外來種，一口一份愛」等文字，宣稱是為了生態平衡與保護原生種。
但由於這尾鱷雀鱔早在2003、2004年間就被發現棲息在228公園八角亭水池，雖屬外來種，但因長年未造成危害，加上池區屬封閉式人造水域，因此多年來一直被園方默許存在，也成為不少民眾從小看到大的「吉祥物」，事件曝光後，引發大批網友湧入留言區痛批。
隨著輿論持續延燒，成大釣魚社25日也緊急發出聲明，表示經查證後，實際釣魚及發文者為姜姓校外人士與已畢業的陳姓校友，2人目前皆非正式社員，且是在未經社團同意與審核下，擅自使用社團帳號發布內容。社團也坦承帳號管理有疏失，對外界造成負面觀感致歉。
涉事2人之後也公開發出道歉聲明，坦承未事先確認公園相關規範，誤以為外來種可以自行捕捉與食用，承認判斷不夠周全，願意接受相關罰則與處分。北市公園處則表示，2人已違反《公園管理自治條例》第11條禁止釣魚規定，後續將依第16條規定，各裁罰3600元。