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▲《玉蘭花開君再來》官宣名單中，不見林志玲的名字。（圖／翻攝自微博玉蘭花開君再來）

女星林志玲日前傳出在6月底加入文化內容策進院（文策院），成為新任董事，不料由於她過去曾在中國發展，還發布過中國國慶相關貼文，被部分民眾認為立場有爭議。而林志玲也在21日，於FB發文表示不會承接文策院董事一職。不過這似乎也影響了她在中國的工作，原傳出要客串陸劇《玉蘭花開君再來》，但該劇昨（25）日殺青後，官方微博的演員名單中，卻不見林志玲的名字，疑似戲份被刪掉，就連節目《毛雪汪》的嘉賓也換人。林志玲在1月被捕捉現身橫店拍攝現場，客串陸劇《玉蘭花開君再來》楊蘭春一角，還與女主角楊紫同框拍攝了兩天，微博也瘋傳多張現場路透照。不料昨日該劇殺青後，官方微博官宣演員陣容的名單中，竟沒有林志玲的名字，被猜測是因文策院風波，而戲份遭刪除。不過也有人認為，可能是劇組想留給觀眾一個彩蛋，才先沒有公開她的名字，目前官方則尚未說明原因。除此之外，林志玲原定要擔任毛不易、李雪琴主持的網路綜藝《毛雪汪》嘉賓，節目也早在之前就預告林志玲會在今日播出的集數中登場。但沒想到節目播出後，嘉賓竟變成譚松韻、董晴，就連官方微博與林志玲相關的宣傳內容，也都被刪除。林志玲接連在戲劇、綜藝被消失，也引發外界猜測不斷。林志玲曾出演過中國歷史片《赤壁》、《101次求婚》等作品，還曾發布過中國國慶相關貼文，被認為立場有爭議。因此林志玲也發文婉謝，「在深思熟慮後，為了避免更多非事實的揣測及誤解，我決定不承接文策院董事一職。」並表示會持續以個人力量，關注人文文化、兒童醫療與教育、婦女關懷、兒少心理健康、承諾過的TCCF和五年十部電影計劃等。