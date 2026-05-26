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總統賴清德日前在就職2週年演講中拋出成長津貼，0到18歲每人每月發放5000元，引起輿論熱議。對此，國民黨立委謝龍介今（26）日質疑配套不足，並主張應把婚育宅比例提升至40%，甚至讓生第三胎的人優先入住，購買的時候還可租金抵價金。謝龍介今質詢行政院長卓榮泰時提到，他早已先提出15歲以下1個月補貼5000，16至18歲要讓中央幫忙，而中央提出的政策和他不謀而合，讓他很開心，但他又指出，政府雖提出一個月補助5000，卻缺乏配套。他提到年輕人不敢生，除了怕養不起，第二就是還要買房子，中央宣布社會住宅保留20％跟新婚家庭，但他在台南提出要40％，且若生第三胎，還可優先入住社宅，買的時候再租金抵價金。聽到謝龍介主張，卓榮泰則表示，中央配套措施包括安心生養、加碼教育、強化托育、友善職場等。優先入住、只租不售，還有延長租期都是目前的政策，政府也要注意這項政策的輪換率，委員的建議都會納入討論，目前會先把社會住宅的量提升，滿足社會需求。