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▲政大雄鷹自2018年在整修後的體育館建立主場，此後連年稱霸UBA，至今完成六連霸，並在日本奪下台灣大學籃球史上首座世界冠軍。（圖／政大雄鷹提供）

▲姜豐年2017年啟動「政大雄鷹」籃球計畫，盼打造兼顧學業與競技的大學籃球新模式，力圖打破台灣社會「打球與學業只能二選一」的刻板印象。。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華奧會榮譽主席林鴻道今年4月自掏腰包，回溯補發東京與巴黎兩屆奧運共5000萬元奪牌獎金，並成立宏道運動發展基金會。（圖／記者林子翔攝）

▲尹衍樑小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

潤泰集團總裁尹衍樑辭世後，各界回顧他留下的商業版圖、唐獎與達賢圖書館，這些當然都是他人生的重要座標。但在台灣體育圈，他其實還留下過另一筆更低調、卻深遠的投資。2017年，他捐助3億元整修政治大學體育館。沒有冠名、沒有廣告，也沒有盛大的公開儀式。這筆看似單純的場館修繕，後來卻成為政大雄鷹建立王朝的重要基礎。很多時候，一個國家體育實力的改變，未必始於鎂光燈下的冠軍，而是始於有人願意先把那些最不顯眼、也最難被看見的基礎設施搭建起來。那棟建於1979年的政大體育館，曾面臨鐵門鏽蝕、地板凹陷、觀眾席殘破的窘境，根本不具備承辦全國級賽事的資格。尹衍樑捐助了3億元，沒有附加命名條件，沒有懸掛廣告看板，更沒有盛大的發布會。完工後，這座場館安靜地取得了 FIBA Level 1 國際認證，二樓增設了88個貴賓席與75個記者席。隔年，政大雄鷹正式在此建立主場，大學籃球也第一次在校園裡，擁有了真正具備職業規格的比賽空間。台灣體壇的發展，長期面臨資源分配的挑戰。實務上，企業贊助體育往往伴隨著多重考量：有時作為行銷載體，透過冠名與廣告換取曝光；有時作為企業社會責任（CSR）的一環，選擇支持高能見度的大型項目；亦或是響應政策與《運動產業發展條例》的稅賦誘因。商業與政策邏輯的介入無可厚非，這也是支撐多數運動產業運作的現實。但尹衍樑那3億元的捐贈，卻更接近一種回歸體育本身的投入。根據政大記憶網的記載，2018年修繕政大體育館的初衷僅有四個字：「回饋母校」。他對政大的捐贈一貫如此：達賢圖書館是為感念恩師司徒達賢，體育館修繕則是為了給學弟妹更好的運動環境。動機單純，未求回報。這種將資源更聚焦於運動環境本身的企業家，在台灣體壇的歷史上，顯得格外難得；能與這種精神互相輝映的，還有宏國集團副董事長林鴻道。在擔任中華奧會主席期間，林鴻道做了一件體育史上少見的事：他個人承諾，奧運金牌選手每項加給1000萬元，銀牌200萬、銅牌100萬，這些資金完全出自私人口袋，不走企業帳，也不設宣傳版面。2016年里約奧運前，他全額買單讓中華代表隊選手搭乘商務艙出賽，理由只有一句話：「讓選手用最好的狀態抵達賽場。」今年4月，他宣布回溯補發東京和巴黎兩屆奧運共5000萬元的奪牌獎金，並成立宏道運動發展基金會，以更制度化的方式支持選手培育。林鴻道說，他一生的志業，就是成為台灣運動員最堅實的後盾。林鴻道與尹衍樑的共同點在於，他們願意將資源挹注於短期內難以看見實質回報的基礎建設或選手照護上，且不將其視為個人品牌的宣傳工具。台灣社會資源並非不豐沛，只是在傳統觀念的框架下，體育往往未能成為私人資本投注的首選。過去，社會時常將體育視為教育體系的附加選項，而非核心價值。姜豐年曾直言：「打球和學業，不見得只能二選一。」這句話也點出了我們急需打破的刻板印象。當政府預算與政策誘因有其侷限，且商業贊助自然傾向追求高曝光度時，場館建設、基層教練薪資、後勤保障等「隱性需求」，往往成為被遺漏的拼圖。這些投資週期長、品牌曝光低的項目，卻恰恰是決定一個國家體育底蘊的關鍵。尹衍樑捐助3億修繕場館，姜豐年籌資組建球隊，某種程度上，正是以民間力量填補了這個體制內的空缺。世界體育強國的底蘊，從來不只是依靠獎牌堆砌，更需要長期的基礎建設支撐：完善的場館、穩定的資源與深遠的培育眼光。體育館裡每一次的歡呼聲、每一場勝利，都有著尹衍樑無聲的貢獻。只是他從來不需要那些掌聲，台灣體育界或許並不缺短期性的資源挹注，更缺的是雪中送炭、願意投入基礎建設且不求回報的長期支持。而尹衍樑留下的，正是台灣體育最缺的那種示範。