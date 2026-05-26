美國代理海軍部長高雄（Hung Cao）近日表示，為確保伊朗戰事彈藥充足，美國暫停了一項價值140億美元的對台軍售案，此外，也有外媒披露美國國防部已通知日本，原定交付的400枚戰斧巡弋飛彈將出現大幅延遲。對於相關消息，日本防衛大臣小泉進次郎在今天（26日）的記者會上也做出簡單回應。
前述有關消息，主要是《金融時報》獨家引述多名知情人士，稱美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前在與小泉進次郎通話時告知的，而日本原定在2028年4月前分兩批、接收各200枚戰斧飛彈。
對此，根據《NHK》報導，小泉進次郎的說法是，2025至2027年度採購的計畫目前並沒有改變，將與美國緊密合作，確保順利完成採購。
不過，小泉進次郎也補充說，一般而言，從海外採購裝備時，交貨延遲確實是有可能發生的，考量到這些潛在風險，建立自己國內的生產基礎至關重要，所以將致力於加強國防生產基地。
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對此，根據《NHK》報導，小泉進次郎的說法是，2025至2027年度採購的計畫目前並沒有改變，將與美國緊密合作，確保順利完成採購。
不過，小泉進次郎也補充說，一般而言，從海外採購裝備時，交貨延遲確實是有可能發生的，考量到這些潛在風險，建立自己國內的生產基礎至關重要，所以將致力於加強國防生產基地。