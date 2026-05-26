外交部領事事務局發錢了！2026最新旅遊補助，出國玩「爽領5000元」，用LINE「出國登錄月月抽」抽獎活動，領用Benefit Xpress福利即享券，不只百貨台北101購物中心、SOGO，還有家樂福、大潤發、屈臣氏、7-11統一超商都能方便使用，本文整理申請資格、怎麼領用一次看。如遇上海外發生天災、急難事件，各駐外館處還可提供必要協助。
外交部發錢！出國玩「爽領5000元」 2026旅遊補助申請資格、領用一覽
為鼓勵民眾多加利用「出國登錄」服務，自115年1月1日至115年12月31日，凡在台有戶籍國人持我國護照於活動期間出國旅行，並在出發前或國外旅途中，於領務局LINE官方帳號完成「出國登錄」，即可於出國之次月獲得抽獎資格，有機會把5000元、2000元、1000元Benefit Xpress福利即享券帶回家（同年度同一人不得重複領獎）。
若不幸當遇上海外發生天災、動亂、急難事件或有協尋請求時，各駐外館處即可第一時間聯繫國人，以提供必要協助。外交部表示，特別提醒前往治安不佳或安全堪慮地區、預計在某地停留較長時間、獨自旅行或首次出國等情況，更建議務必登錄。
一、活動時間
2026年1月1日至2026年12月31日
二、參與資格
凡在台有戶籍國人持我國護照於活動期間出國旅行，並在出發前或旅途中，於外交部領事事務局LINE官方帳號（ID：@boca.tw），完成「出國登錄」者，即可於出國之次月獲得抽獎資格。
1. 出國登錄：加入外交部領事事務局LINE好友後，點擊下方選單中的「出國登錄」。
2. 填寫資訊：填寫個人基本資料、旅遊目的地、詳細行程、在台緊急聯絡人。
3. 確認抽獎：系統確認後，會自動列入出國次月的抽獎名單。
提醒大家，依據出國登錄服務的性質，出國登錄系統僅開放民眾於出發前或旅途中進行「出國登錄」，無法於返國後再進行補登。
三、每月活動獎項
頭獎：5000元 Benefit Xpress 福利即享券（2名）
二獎：2000元 Benefit Xpress 福利即享券（3名）
三獎：1000元 Benefit Xpress 福利即享券（5名）
四獎：波鴿旅行大禮包（含盥洗包及行李吊牌）（5名）
Benefit Xpress福利即享券可選擇於遠東百貨、遠東 SOGO百貨、統一時代百貨台北店、台北 101、遠東巨城購物中心、家樂福、大潤發、屈臣氏、王品集團、統一超商使用（詳細使用方法請自行查詢商家網站）。
四、抽獎方式
外交部領事事務局將於次月對上月出國旅行，並在出發前或旅途中，於該局LINE官方帳號完成「出國登錄」之民眾進行抽獎。得獎名單將逐月公布於外交部領事事務局官網。
五、得獎通知
外交部領事事務局LINE官方帳號將主動傳送得獎通知至得獎人LINE帳號（請勿封鎖外交部領事事務局帳號）。得獎人應回復得獎通知並詳實填寫真實姓名、護照號碼、身分證字號、電子郵件、聯絡電話、收件地址，並上傳旅行證明文件照片，包括：上月電子機票頁面（顯示姓名及航程）、護照資料頁（顯示身分證字號）及上月護照「入」境外國章戳，以作為得獎資格核對及出國之證明。
六、注意事項
1. 因資料不全或錯誤導致獎項無法寄送或逾期未領獎遭中華郵政退回者，視為放棄領獎資格，主辦單位不進行任何補償。中獎憑證須經主辦單位檢核，並以主辦單位審核為依準；任何不完整、毀損、偽造、變造、複製或超過兌獎期限的憑證均無效。
2. 每個LINE帳號、每個人每次限領禮品乙份。倘個人持有多個LINE帳號，也僅能憑身分證字號領取禮品乙份。同年度同一人不得重複領獎。
3. 凡參加本次活動所獲獎項價值超過新台幣1000元者，須依中華民國所得稅法相關規定申報和扣繳，領務局將寄送書面領據供得獎者填寫，得獎人須繳交身分證正反面影本予主辦單位代為申報並寄發所得扣繳憑單等相關作業。
得獎者若無法配合，視同自動放棄得獎資格。得獎者為未成年人，須檢附未成年得獎人之身分證正反面影本及其法定代理人身分證正反面影本，若未成年人無國民身分證者，另須提供得獎人戶口名簿影本或戶籍謄本正本（須為3個月內核發之版本）。
4. 本活動禮品將以中華郵政寄出，僅限送達台澎金馬及離島地區。
5. 本活動之獎品均不得要求更換、轉讓或折換成現金或其他品項。
6. 依據個人資料保護法規定，本活動所取得之個人基本資料，視為參加者瞭解及同意主辦單位於活動範圍內進行蒐集、處理及利用其個人資料，主辦單位不得使用於其他目的。
7. 本活動工作人員不具抽獎資格。
8. 主辦單位保留修改活動內容與獎項細節之權利，無須事前通知，並有權對本活動所有事宜作出解釋或裁決。如本活動因不可抗力或事變致無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。如有任何未盡事宜，得隨時補充或修正，相關異動將公告於外交部領事事務局官網。
9. 活動詳情請電洽02-2343-2803或電郵boca3004@boca.gov.tw波鴿抽獎活動小組。
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為鼓勵民眾多加利用「出國登錄」服務，自115年1月1日至115年12月31日，凡在台有戶籍國人持我國護照於活動期間出國旅行，並在出發前或國外旅途中，於領務局LINE官方帳號完成「出國登錄」，即可於出國之次月獲得抽獎資格，有機會把5000元、2000元、1000元Benefit Xpress福利即享券帶回家（同年度同一人不得重複領獎）。
若不幸當遇上海外發生天災、動亂、急難事件或有協尋請求時，各駐外館處即可第一時間聯繫國人，以提供必要協助。外交部表示，特別提醒前往治安不佳或安全堪慮地區、預計在某地停留較長時間、獨自旅行或首次出國等情況，更建議務必登錄。
一、活動時間
2026年1月1日至2026年12月31日
二、參與資格
凡在台有戶籍國人持我國護照於活動期間出國旅行，並在出發前或旅途中，於外交部領事事務局LINE官方帳號（ID：@boca.tw），完成「出國登錄」者，即可於出國之次月獲得抽獎資格。
1. 出國登錄：加入外交部領事事務局LINE好友後，點擊下方選單中的「出國登錄」。
2. 填寫資訊：填寫個人基本資料、旅遊目的地、詳細行程、在台緊急聯絡人。
3. 確認抽獎：系統確認後，會自動列入出國次月的抽獎名單。
提醒大家，依據出國登錄服務的性質，出國登錄系統僅開放民眾於出發前或旅途中進行「出國登錄」，無法於返國後再進行補登。
頭獎：5000元 Benefit Xpress 福利即享券（2名）
二獎：2000元 Benefit Xpress 福利即享券（3名）
三獎：1000元 Benefit Xpress 福利即享券（5名）
四獎：波鴿旅行大禮包（含盥洗包及行李吊牌）（5名）
Benefit Xpress福利即享券可選擇於遠東百貨、遠東 SOGO百貨、統一時代百貨台北店、台北 101、遠東巨城購物中心、家樂福、大潤發、屈臣氏、王品集團、統一超商使用（詳細使用方法請自行查詢商家網站）。
四、抽獎方式
外交部領事事務局將於次月對上月出國旅行，並在出發前或旅途中，於該局LINE官方帳號完成「出國登錄」之民眾進行抽獎。得獎名單將逐月公布於外交部領事事務局官網。
五、得獎通知
外交部領事事務局LINE官方帳號將主動傳送得獎通知至得獎人LINE帳號（請勿封鎖外交部領事事務局帳號）。得獎人應回復得獎通知並詳實填寫真實姓名、護照號碼、身分證字號、電子郵件、聯絡電話、收件地址，並上傳旅行證明文件照片，包括：上月電子機票頁面（顯示姓名及航程）、護照資料頁（顯示身分證字號）及上月護照「入」境外國章戳，以作為得獎資格核對及出國之證明。
1. 因資料不全或錯誤導致獎項無法寄送或逾期未領獎遭中華郵政退回者，視為放棄領獎資格，主辦單位不進行任何補償。中獎憑證須經主辦單位檢核，並以主辦單位審核為依準；任何不完整、毀損、偽造、變造、複製或超過兌獎期限的憑證均無效。
2. 每個LINE帳號、每個人每次限領禮品乙份。倘個人持有多個LINE帳號，也僅能憑身分證字號領取禮品乙份。同年度同一人不得重複領獎。
3. 凡參加本次活動所獲獎項價值超過新台幣1000元者，須依中華民國所得稅法相關規定申報和扣繳，領務局將寄送書面領據供得獎者填寫，得獎人須繳交身分證正反面影本予主辦單位代為申報並寄發所得扣繳憑單等相關作業。
得獎者若無法配合，視同自動放棄得獎資格。得獎者為未成年人，須檢附未成年得獎人之身分證正反面影本及其法定代理人身分證正反面影本，若未成年人無國民身分證者，另須提供得獎人戶口名簿影本或戶籍謄本正本（須為3個月內核發之版本）。
4. 本活動禮品將以中華郵政寄出，僅限送達台澎金馬及離島地區。
5. 本活動之獎品均不得要求更換、轉讓或折換成現金或其他品項。
6. 依據個人資料保護法規定，本活動所取得之個人基本資料，視為參加者瞭解及同意主辦單位於活動範圍內進行蒐集、處理及利用其個人資料，主辦單位不得使用於其他目的。
7. 本活動工作人員不具抽獎資格。
8. 主辦單位保留修改活動內容與獎項細節之權利，無須事前通知，並有權對本活動所有事宜作出解釋或裁決。如本活動因不可抗力或事變致無法執行時，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動。如有任何未盡事宜，得隨時補充或修正，相關異動將公告於外交部領事事務局官網。
9. 活動詳情請電洽02-2343-2803或電郵boca3004@boca.gov.tw波鴿抽獎活動小組。