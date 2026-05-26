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▲孫淑媚鍾愛的大破洞牛仔褲版型高腰、寬鬆，從單側大腿處撕裂開洞到小腿，另一側小挖空拉絲，行動間不時露出一雙白嫩纖腿，性感又時髦。（圖／翻攝自孫淑媚臉書）

▲孫淑媚所穿的PONY STONE經典挖洞破壞牛仔長褲售價不會太貴。（圖／翻攝自孫淑媚臉書）

▲孫淑媚所穿的PONY STONE挖洞破壞牛仔長褲，目前官網上所有尺寸被搶購一空，無法購買。（圖／翻攝自PONY STONE官網）

金曲歌后孫淑媚24日受邀擔任台鋼雄鷹主場的開球嘉賓，奇蹟凍齡的狀態讓人難以想像她已經45歲，還有網友一度誤認是某位韓國女團成員，除了逆生長外貌引來眾人好奇是出自哪一位整型醫生之手，孫淑媚當天穿的大破洞牛仔褲也成為網搜話題，經查，該件褲款為泰國設計師潮牌PONY STONE，一件售價不算太昂貴，大約4500元新台幣即可入手。孫淑媚開球當天化上貓眼少女妝，穿台鋼雄鷹球衣混搭一件大刷破丹寧褲，該件褲子版型高腰且寬鬆，從單側大腿處撕裂開洞到小腿，另一側小挖空拉絲，行動間不時露出一雙白嫩纖腿，性感又時髦，孫淑媚在3月於高雄櫻花季演出也是穿同一條單品。據了解，孫淑媚所穿的大破洞牛仔褲，來自泰國相當知名的設計師潮牌PONY STONE，該牌以大膽、誇張的剪裁、重度破壞與大面積挖空（Cut-out）的牛仔單品聞名，在時尚圈辨識度極高，韓團BLACKPINK成員Lisa、Jennie、歌手蔡依林、王心凌等女星都穿過同品牌衣褲。PONY STONE定位為設計師中高階潮牌，經典的挖洞破壞牛仔長褲售價不算平價也不會太貴，台灣代購與選品店現貨價折合台幣大約在3200元至4500元之間，必須視款式複雜度與稀有度而定，《NOWNEWS今日新聞》記者實際上官網選購，S、Ｍ、L的尺寸目前均被搶購一空，無法購買。孫淑媚的保養祕訣強調自然、不過度與持之以恆，她曾經分享，每天睡前固定進行仰臥起坐與抬腿運動，多喝水促進代謝，卸妝時偏好使用橄欖油減少肌膚負擔，平時也透過跑步、爬山等有氧運動維持體力與線條。孫淑媚認為，保持心態年輕、正向情緒與規律生活同樣重要。在飲食方面，孫淑媚不走極端節食路線，也不特別忌口，而是長年實踐「168間歇性斷食」，將每日三餐集中在8小時內完成，其餘時間讓腸胃充分休息。孫淑媚的飲食原則以「簡單、清爽又營養」為核心，即便飲食清淡，仍重視蛋白質與蔬果攝取，避免重口味與過度加工食品，強調每一餐都要吃得有飽足感、不造成身體負擔，才能長久維持健康與好氣色。