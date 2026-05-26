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講者眾星雲集 科技講者背後公司破10兆美元

機器人點火 COMPUTEX首次設立專館

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）6月2日至5日，主辦單位外貿協會董事長黃志芳今（26）日舉辦展前記者會，表示今年COMPUTEX展覽規模創下新高，更是睽違7年再度使用世貿一館，首度設立「AI及機器人」專館，並且預估所創造商機，預期台灣未來半年出口金額的7成都是由COMPUTEX創造。黃志芳說，今年COMPUTEX展預登買主已經來到2.5萬人，距離開展還有1個禮拜，預期數字還會飆高，將會超越2025年參展規模及展館面積。他補充，這次COMPUTEX本身同樣有眾所矚目的CEO Keynote，包括高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、恩智浦半導體（NXP ），每場都報名超過1000人，且持續增加；還有30場COMPUTEX Forum，同樣也是高朋滿座。他也提到，超微（AMD）董事長蘇姿丰、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都已經相繼來到台灣，選擇來臺灣發表最新的技術跟產品並且進行演講，「這個就是COMPUTEX在全世界所形成的人工智慧科技生態系的群聚效應。」黃志芳預估，光是4個COMPUTEX CEO Keynote及Forum 30位講者，背後企業市值總值就超過10兆美元。對於今年COMPUTEX可望創造多少商機，黃志芳說，這展覽一般不做傳統商機評估，但認為現在台灣出口成長都是來自AI相關產業，認為未來6個月出口，有70%都可以說是這次COMPUTEX創造商機，至少會出現千億美元。另外，今年COMPUTEX也首次設立AI及機器人專館，選在台北世貿館開展，黃志芳補充，這是睽違7年首度回到台北世界貿易一館，而現在無論是黃仁勳說現在是機器人的「GPT moment」，特斯拉執行長馬斯克也說它們所研發的Optimus機器人將大量生產，認為機器人已經成為全球主要潮流。他表示，機器人並非全新概念，小時候讀漫畫就存在機器人，但近年會大爆發，很大原因還是因為AI突破，認為各界可以期待在機器人專館的展現，包括NVIDIA、NXP、高通及ABB也會舉行重磅演講。