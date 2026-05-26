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▲（由左至右）「JUNTO同」粵菜餐廳負責人林廷、行政總廚雷啟裕師傅、張啟樂、陸子玄、導演何故聯手推出餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》。（圖／「JUNTO同」粵菜餐廳提供）

由 「JUNTO同」粵菜餐廳主辦，為尋找《回憶中的香港味道》，「金鐘主持」張啟樂、「電玩女神」陸子玄聯手化身「金點主持」出席熱鬧茶樓流行榜，票選推薦道地港式點心頒獎典禮，活動上，請來曾掀起「餐飲劇場」風潮的導演何故、有「青年刀神」封號的神級大廚雷啟裕師傅，眾人一起激盪出台港飲食文化的新火花。張啟樂表示，跟陸子玄搭檔，真的是「代入感更強」。她是土生土長的台灣人，對香港飲食文化的了解跟普遍台灣觀眾差不多，觀眾透過她的視角去體驗，一定會更有共鳴！」張啟樂還爆料，當初朋友聽說他找子玄合作，還被「恐嚇」說子玄是完全沒有這方面的演出經驗！經過幾次排練，張啟樂驚豔大讚：「子玄表現非常好！不只口齒清晰，表情反應給好給滿，甚至比我還會記台詞！找到這麼厲害的搭檔，我現在壓力反而比之前更大，希望自己這次的表現也能拿足100分！」導演何故表示：為了讓觀眾對香港飲茶文化有更具體的了解，這次在「視覺」上下足功夫，不只翻新劇本內容，連服裝都有特別的黑色幽默安排。這場結合劇情、互動投票與精緻美食的「餐飲劇場」，打破傳統觀戲框架，讓每位觀眾化身「茶客」，一邊品嚐道地點心，一邊透過手中選票改寫故事結局。透過這次《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》的熱鬧氛圍，以幽默、趣味的方式，向台灣大眾宣導最正確、最道地的香港飲茶文化。導演何故強調，「JUNTO同」粵菜餐廳團隊及主廚一直以來都抱持著「將最正宗的香港餐飲帶給台灣民眾」的強烈熱忱，這與本劇目致力於傳承與宣導道地港式飲食文化的初衷不謀而合。行政總廚雷啟裕師傅，畢業於香港中華廚藝學院大師級班，曾於全港青年廚師比賽中榮獲冠軍，因而擁有「青年刀神」的美譽。曾任職於香港高級會所『皇朝會』及多家知名粵菜館，更是多檔香港電視節目的常駐嘉賓，廚藝備受台港兩地肯定。為了讓這場餐飲劇場的體驗達到極致，雷啟裕師傅這次更特地配合劇目內容，傾注心血用心製作出多款富有濃厚香港風味的港式傳統點心，透過這些精緻的點心外觀與絕佳美味，搭配劇目中高潮迭起的豐富情節，讓台下的觀眾不僅是在「看戲」，更能同步透過舌尖，深刻了解並品嚐到香港點心文化的真正精髓。雷師傅更預告，下半年度，還會在台北市中山區，斥資5000萬開設點心餐廳，屆時還會推出更多的作品給大家。餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》改編自何故原著香港飲食文學《回憶中的香港味道》系列裡的同名故事。6月27、28日於「JUNTO同」粵菜餐廳正式登場，由張啟樂與陸子玄擔綱演出，觀眾欣賞演出的同時，還能隨著劇情品嚐到最道地的香港美食，參加票選見證「十大我最喜愛的點心」的誕生。書籍《回憶中的香港味道》台灣版將於6月中旬面世，導演何故期盼：台灣觀眾再次走進茶樓，一同守護並傳承香港珍貴的點心文化。