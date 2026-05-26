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今（2026）年2月12日開出的13.5億元威力彩頭獎，2注均分，每注可得6.77億元，其中1注開在新北市板橋頭獎得主現身領獎，台灣彩券公司總經理謝志宏今（26）日透露，這名中獎人年約50來歲女性，在民營企業上班，只花100元電選就中獎，而且個性有點迷糊，習慣把彩券放在外套口袋，這次對獎後，還把中獎彩券放在隨身包，甚至遺忘在母親家中鞋櫃上，領獎前一天才去拿回來，而且很看得開「是我的就是我的，不是我的就不是我的」，領獎後也大方捐出1億元做公益。這期13.5億威力彩頭獎，共開出2注，分別開在新竹市東區東門里復興路55號一樓「金元寶彩券行」及新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」開出，每注可分得6.77億元。不過，由於中獎人遲未現身領獎，台彩在領獎期限5月12日前發出協尋令，最後只有新北板橋的中獎人有現身領獎，另1注開在新竹市因領獎期限已過，6.77億獎金歸入公益盈餘，也成為台灣公益彩券史上最令人遺憾的一筆逾期未兌領獎金。台彩總經理謝志宏今日也透露，來領獎的6.77億元頭獎得主，是一名50來歲女性，在民營企業上班，平常買彩券金額都不高，這次是因為看到新聞說自己的星座財運好，路過彩券行，就花100元電選，本身個性也有點迷糊，常買完彩券就放入外套口袋，因此，摸到彩券時往往都過期。這次因為是過年前買，用紅包袋裝著一樣放進外套口袋，結果就忘了，直到看到台彩發出頭獎協尋令，她回家整理 衣服時摸到這張彩券，好奇使用台彩APP看號碼對獎，發現自己中了頭獎覺得不可思議，當時距離領獎期限只剩幾天。隨後，她將中獎彩券放入隨身包，有一天去媽媽家還忘了帶走，直到領獎前一天才想起來，然後跑去媽媽家拿回來。被問到不擔心中獎彩券被拿走或掉了嗎？她說，「是我的就是我的，不是我的就不是我的」。謝志宏更透露，到台彩領獎時，中獎人本來想親自送紅包給彩券行，但也擔心被看見，後來知道台彩可以幫忙送，才鬆了一口氣，另外在台彩解說公益彩券的目的，她才了解可以幫助很多人，也決定捐出1億元給中信慈善基金會做公益，甚至表示之後還會再做公益。