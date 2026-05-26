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高雄市政府今（26）日宣布星光水岸公園戲水區將於5月30日正式啟用，為亞灣區再添一處具規模的親水新亮點。開放期間為每年四月至十月，開放日為每週五至週日。民眾可搭乘輕軌至「高雄展覽館站」，下車後步行即可抵達。工務局楊欽富表示，配合亞灣2.0計畫及5G IoT創新園區推動，高雄港灣逐步轉型為兼具產業與優質生活機能的場域，市府透過優化臨水岸長達85公尺的綠帶空間，串聯水岸廊道、多元開放空間及特色地標，展現港都嶄新風貌。楊欽富指出，星光水岸公園總面積約2.9公頃，其中戲水遊戲區占地約1.3公頃，採「水陸雙主題」設計，規劃滑水道、水上遊具及無邊際港景鞦韆等特色設施，融合遊戲與景觀體驗，成為港灣沿線最受矚目的親水據點。去年試營運期間即展現高人氣，三天連假吸引約8萬人次到訪，單日最高更達2.5萬人，顯示其強大吸引力。升級改造除保留原有深受親子喜愛的戲水設施，包括造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯及半球型發光噴泉外，更進一步擴大戲水空間，新增滑水道、水上鞦韆等互動設施，讓民眾在戲水之餘，也能欣賞高雄港灣夕陽景致，打造兼具遊憩與景觀的水岸體驗。公園處也說，為提升遊憩舒適度與安全性，園區同步完善設施配置，包含新設欄杆、座椅及遮陽傘，並利用既有喬木形塑「漂浮小島」意象，增設遮陽步行廊道，讓家長陪伴孩童時亦能安心休憩。此外，現場亦增設更衣間、廁所及戶外沖洗區等服務設施，全面提升使用便利性。隨著交通與觀光動線整合，星光水岸公園將成為亞灣區具指標性的港灣親水場域。市府預期，這次設施升級可望持續帶動人潮，成為今夏最受矚目的親子共遊與消暑熱點，展現高雄邁向宜居幸福城市的努力成果。星光水岸公園自5 月30 日正式對外開放，民眾可搭乘輕軌至「高雄展覽館站」，下車後步行即可輕鬆抵達。本場域採季節性與分時段開放，開放期間為每年4 月1 日至10 月31 日，開放日為每週五至週日(上午10:00-12:00、下午14:00-19:00)，每週一至週四為休園日，進行全區設施保養、場域清潔維護，不對外開放。