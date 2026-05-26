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應佳妤回應：和朋友聚會才抽社交菸

台北市中正萬華區議員應曉薇因身陷京華城弊案，一審遭判15年6個月，今年底恐無法再參選，其女兒應佳妤日前便宣布接棒，然而應佳妤近日被拍到深夜裡和友人在西門町街頭吞雲吐霧，甚至被身旁男子從背後親密環抱，引發輿論熱議。對此，應佳妤回應表示，該男子只是好朋友，她當時只是在抽社交菸。應曉薇近期開庭應訊，身邊都有女兒陪著，應佳妤也越來越常在社群媒體上拚曝光，直到近日宣布將以無黨籍身份投入選戰。而應佳妤外型亮眼，又是頂著英國倫敦大學碩士光環的政二代，宣布參選隨即吸引各界注意，應曉薇更稱讚女兒，從小耳濡目染，為市民服務駕輕就熟，「她會比我更好，所以我對她沒有期許」。未料，應佳妤24日凌晨被目擊，在西門町武昌街與漢口街交叉口的電影院前當街抽菸，並與身旁男伴舉止親密，和近期積極營造的政界新星形象有相當大的落差。在街上公然抽菸被拍到，應佳妤澄清指出，當天那位從她身後環抱她的男子，其實只是熟識的好朋友，2人並非外界猜測的男女朋友關係，且當晚只是因為朋友聚會，她才跟著抽社交菸。應佳妤並強調，未來在公開場合一定會更加嚴格注意自己的舉止，避免再度因個人行為造成社會大眾的誤解與不良觀感。