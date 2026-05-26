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承諾保護客戶權益 將主動聯繫客戶並確認交易內容

繼台新證券之後，口袋證券今（26）日也傳出，部分用戶抱怨無法進行交易委託「買的進來賣不出去」，系統跳出「暫停上市交易委託」，出現系統當機問題。對此，口袋證券表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益，並強調將以對客戶最有利之方式妥善處理。不少使用口袋證券的用戶今日在社群平台上抱怨，除了下單交易失敗之外，還有當沖、想賣股也賣不掉等狀況，不少用戶也貼出平台出現警示訊息表示：「因台股交易量放大，本公司將進行暫停『上市』交易委託，上櫃與興櫃委託不受影響，敬請見諒」。口袋證券系統全面癱瘓，當機無法委託交易，也引發用戶一片罵聲。對此，