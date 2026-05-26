繼台新證券之後，口袋證券今（26）日也傳出，部分用戶抱怨無法進行交易委託「買的進來賣不出去」，系統跳出「暫停上市交易委託」，出現系統當機問題。對此，口袋證券表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益，並強調將以對客戶最有利之方式妥善處理。
不少使用口袋證券的用戶今日在社群平台上抱怨，除了下單交易失敗之外，還有當沖、想賣股也賣不掉等狀況，不少用戶也貼出平台出現警示訊息表示：「因台股交易量放大，本公司將進行暫停『上市』交易委託，上櫃與興櫃委託不受影響，敬請見諒」。
口袋證券系統全面癱瘓，當機無法委託交易，也引發用戶一片罵聲。
承諾保護客戶權益 將主動聯繫客戶並確認交易內容
對此，口袋證券今日發布聲明回應，有關今日因客戶委託金額異常放大，導致本公司單日委託額超過證交所單日委託金額上限。造成投資人的不便與擔憂，口袋證券表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益。
口袋證券表示，口袋證券於第一時間啟動緊急應變機制，惟上市委託於本日暫停。針對此次事件造成投資人的不便與擔憂，口袋證券表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益。
口袋證券強調，針對今日受系統異常影響之客戶，口袋證券將主動聯繫並協助確認交易內容。若客戶因本次系統問題導致實質之交易損失，經查證確認後，口袋證券將以對客戶最有利之方式妥善處理，並承擔相關合理損失。
口袋證券表示，將主動向主管機關呈報，公司內部亦已展開各項預防措施，以維護投資人權益。
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口袋證券系統全面癱瘓，當機無法委託交易，也引發用戶一片罵聲。
承諾保護客戶權益 將主動聯繫客戶並確認交易內容
對此，口袋證券今日發布聲明回應，有關今日因客戶委託金額異常放大，導致本公司單日委託額超過證交所單日委託金額上限。造成投資人的不便與擔憂，口袋證券表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益。
口袋證券表示，口袋證券於第一時間啟動緊急應變機制，惟上市委託於本日暫停。針對此次事件造成投資人的不便與擔憂，口袋證券表達最深切的歉意，並承諾將以最高標準保障客戶權益。
口袋證券強調，針對今日受系統異常影響之客戶，口袋證券將主動聯繫並協助確認交易內容。若客戶因本次系統問題導致實質之交易損失，經查證確認後，口袋證券將以對客戶最有利之方式妥善處理，並承擔相關合理損失。
口袋證券表示，將主動向主管機關呈報，公司內部亦已展開各項預防措施，以維護投資人權益。