台灣高鐵日前發生嚴重延誤事件，許多乘客北上南下通通受到影響，高鐵官方初判應該是為更換「轉轍器控制機箱」電源模組首度出現異常狀況所導致，今天已經全面恢復正常班次營運。由於高鐵實在太少出這種大包，結果意外讓許多經常搭高鐵的乘客發現了幾個奇特的景象，像是沿路有超美的稻田風景從來沒注意過，也有人在軌道上發現新台幣1000元，另外則是每個停靠站都有提供免費麵包跟飲水等，都在社群掀起廣大迴響。

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高鐵車速快「窗外其實有美景」都沒注意！台中稻田成海浪超美

由於平常高鐵速度非常的快速，許多人根本也不會看窗外的景色到底如何，不是在滑手機就是在睡覺休息，然而因為高鐵延誤的關係，許多乘客北上停在台中時，觀察窗外景色卻意外發現有超美的「稻田景色」，因為風吹拂的關係，又形成一道又一道的海浪感，直呼「高鐵停在台中時拍到的稻田意外發現超美的，以前根本沒發現」。

▲網友分享高鐵行經台中段時，窗外有滿滿的稻田，加上微風吹拂成為稻田海浪，畫面非常漂亮。（圖/Threads）
▲網友分享高鐵行經台中段時，窗外有滿滿的稻田，加上微風吹拂成為稻田海浪，畫面非常漂亮。（圖/Threads）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「高鐵延誤限定！這裡是我們的台中甲安埔，很美吧！綠油油的稻田跟芋頭田，騎車都覺得很療癒」、「我也是拍風景給已經開始上班的同事們，大家一起沉浸式誤點」、「原來經過有這麼美的地方喔！平常根本沒在看」、「超喜歡台中這一段的！每次經過我都會盯著這些稻田看，終於有更多人發現啦！」


高鐵延誤半路停下！「軌道上出現1000元」超離奇

除了有超美稻田風景外，有乘客搭乘的班次因為半路停下，結果他往窗外一看，意外看到軌道上面出現一張1000元的鈔票，該名乘客透露：「這張鈔票是真的在軌道上，是在高鐵苗栗站北上月台的軌道看到的。」貼文曝光後引爆瘋傳，超過4.1萬人按讚。

▲高鐵延誤有美景也有奇景，有乘客在軌道上看到有1000元鈔票，讓不少人笑翻。（圖/Threads）
▲高鐵延誤有美景也有奇景，有乘客在軌道上看到有1000元鈔票，讓不少人笑翻。（圖/Threads）
不少網友紛紛回應「好好笑，此生可能只會有一次機會看到有鈔票掉在高鐵軌道上」、「世界上最遙遠的距離，你在我面前，我卻撿不到」、「你也是看蠻細的，但這$1000也只能放飛了吧」、「希望高鐵官方看到這則把1000元撿起來XD」、「真的好爆笑，怎麼會有1000元的問題，是不是乘客站在月台上飛走不知道」。

高鐵延誤積極補救！各站大擺免費麵包、飲水、點心被讚爆

另外則是高鐵在昨天上午第一時間延誤之後，立刻就在各站出口擺設桌子，在桌上擺放點心、麵包以及礦泉水分享給旅客，全部都是免費提供，雖然今天連夜搶救，早上已經恢復正常班次運轉，但今天上午高鐵公司再度表達最誠摯的歉意，全線各車站早上還是有免費的點心、麵包、礦泉水可以拿，讓許多旅客大讚：「偶爾出包，但積極補救乘客心情的態度讓人覺得很好。」

▲高鐵發生嚴重延誤事件，官方第一時間就在各站出口擺放免費點心、麵包以及礦泉水招待乘客，發放到今天上午為止，不少乘客都大讚。（圖/Threads）
▲高鐵發生嚴重延誤事件，官方第一時間就在各站出口擺放免費點心、麵包以及礦泉水招待乘客，發放到今天上午為止，不少乘客都大讚。（圖/Threads）
高鐵也在官網公布相關賠償方案，透露列車抵達訖站時間較時刻表，原訂時間延遲30分鐘以上、未滿60分鐘者，將退還實收票價50%；延遲60分鐘以上者，將退還實收票價；凡購買受此事件影響而取消車次的旅客，若車票未經使用，得辦理全額退費，中斷旅程的旅客，得退還未乘區間票價，免收手續費；持對號座車票改乘自由座的旅客，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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