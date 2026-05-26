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高鐵車速快「窗外其實有美景」都沒注意！台中稻田成海浪超美

察窗外景色卻意外發現有超美的「稻田景色」，因為風吹拂的關係，又形成一道又一道的海浪感

▲網友分享高鐵行經台中段時，窗外有滿滿的稻田，加上微風吹拂成為稻田海浪，畫面非常漂亮。（圖/Threads）

高鐵延誤半路停下！「軌道上出現1000元」超離奇

意外看到軌道上面出現一張1000元的鈔票，該名乘客透露：「這張鈔票是真的在軌道上，是在高鐵苗栗站北上月台的軌道看到的。」

▲高鐵延誤有美景也有奇景，有乘客在軌道上看到有1000元鈔票，讓不少人笑翻。（圖/Threads）

高鐵延誤積極補救！各站大擺免費麵包、飲水、點心被讚爆

讓許多旅客大讚：「偶爾出包，但積極補救乘客心情的態度讓人覺得很好。」

▲高鐵發生嚴重延誤事件，官方第一時間就在各站出口擺放免費點心、麵包以及礦泉水招待乘客，發放到今天上午為止，不少乘客都大讚。（圖/Threads）

延遲60分鐘以上者，將退還實收票價

若車票未經使用，得辦理全額退費