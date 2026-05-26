台灣高鐵日前發生嚴重延誤事件，許多乘客北上南下通通受到影響，高鐵官方初判應該是為更換「轉轍器控制機箱」電源模組首度出現異常狀況所導致，今天已經全面恢復正常班次營運。由於高鐵實在太少出這種大包，結果意外讓許多經常搭高鐵的乘客發現了幾個奇特的景象，像是沿路有超美的稻田風景從來沒注意過，也有人在軌道上發現新台幣1000元，另外則是每個停靠站都有提供免費麵包跟飲水等，都在社群掀起廣大迴響。
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由於平常高鐵速度非常的快速，許多人根本也不會看窗外的景色到底如何，不是在滑手機就是在睡覺休息，然而因為高鐵延誤的關係，許多乘客北上停在台中時，觀察窗外景色卻意外發現有超美的「稻田景色」，因為風吹拂的關係，又形成一道又一道的海浪感，直呼「高鐵停在台中時拍到的稻田意外發現超美的，以前根本沒發現」。
高鐵延誤半路停下！「軌道上出現1000元」超離奇
除了有超美稻田風景外，有乘客搭乘的班次因為半路停下，結果他往窗外一看，意外看到軌道上面出現一張1000元的鈔票，該名乘客透露：「這張鈔票是真的在軌道上，是在高鐵苗栗站北上月台的軌道看到的。」貼文曝光後引爆瘋傳，超過4.1萬人按讚。
高鐵延誤積極補救！各站大擺免費麵包、飲水、點心被讚爆
另外則是高鐵在昨天上午第一時間延誤之後，立刻就在各站出口擺設桌子，在桌上擺放點心、麵包以及礦泉水分享給旅客，全部都是免費提供，雖然今天連夜搶救，早上已經恢復正常班次運轉，但今天上午高鐵公司再度表達最誠摯的歉意，全線各車站早上還是有免費的點心、麵包、礦泉水可以拿，讓許多旅客大讚：「偶爾出包，但積極補救乘客心情的態度讓人覺得很好。」