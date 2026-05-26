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▲高齡換照新制緩衝期規定。（圖／公路局提供）

▲高齡換照新制。（圖／公路局提供）

▲75歲以上駕駛人換領駕駛執照登記書。（圖／截自公路局）

▲高齡換照安排375處講習場所，培訓400多位種子講師，講習地點包含各監理所站、駕訓班、區公所、活動中心、樂齡中心等場所，以提供長輩友善的換照服務。（圖／公路局提供）

高齡換照新制將在本週末（31日）登場，駕駛定期換照年齡由75歲下修到70歲，而70歲至75歲的駕駛經過檢查合格後，並完成道安講習，可有效期至75歲的駕照；至於75歲則要再加上「認知功能測驗」。公路局局長林福山指出，滿70歲者有2年緩衝期要完成換照，已滿70歲未滿75歲者則要在117年5月31日換照，75歲者則要在3年緩衝期內完成。高齡者常見違規包含闖紅燈、轉彎／變換車道不依指示、駕照資格不符、不按方向行駛、不依規定駛入來車道、沒戴安全帽、違規臨時停車、行駛人行道等。交通部已修正道路交通安全規則，將在115年5月31日起實施高齡換照新制並採分齡關懷方案：年滿70歲未滿75歲的駕駛人，經體格檢查合格並完成道路交通安全講習，換發有效期間至年滿75歲之駕照；年滿75歲以上之駕駛人，另須通過認知功能測驗或提出無患有中度以上失智症之證明文件，其後每滿3年換發1次。林福山說，75歲以上駕駛人換照包含要自我聲明，確認6個月內是否有昏倒、呼吸喘、心臟不適等8項狀況。公路局已經結合各地方政府於各行政區域內之活動中心、樂齡中心等作為講習處所，同時媒合衛生醫療機構，規劃一站式服務，並於各監理所站規劃專人、專線及專門櫃台受理服務，要讓長輩方便就近更換駕照，確保開車騎車更安全。新制實施將有128萬人適用，長輩年滿70歲後，須體檢通過並完成高齡換照講習，可換照使用到75歲。至於年滿75歲的長輩（不含民國31年6月30日前出生），則維持每3年換照，並須體檢通過及認知功能測驗，且完成高齡換照講習後，即可辦理換照。林福山表示，除監理機關每日定時定點開課外，也媒合地方政府多處關懷據點等外部單位協辦，安排375處講習場所，培訓400多位種子講師，講習地點包含各監理所站、駕訓班、區公所、活動中心、樂齡中心等場所，以提供長輩友善的換照服務。另外，高齡換照講習課程總計2小時，分兩堂實施，每堂50分鐘；第一堂著重現行重點道安政策及法規宣導駕駛新知，並輔以實際案例分析與長者互動討論；第二堂以講者與長輩互動操作危險感知模擬情境為主，以提升用路安全觀念與技能，講習內容以長輩容易理解吸收來安排，要讓長輩透過課程學習重新建立正確交通安全觀念。林福山說，長輩收到監理機關寄發的換照通知書，再前往監理所站換照即可，高齡換照新制相關資訊已陸續公布，民眾可至交通部公路局官網及各地監理所網站查詢相關換照流程、辦理方式及注意事項等完整資訊；如有疑問，亦可撥打各監理所（站）服務專線洽詢。