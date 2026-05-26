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韓國首爾西大門區西小門洞的一處高架橋，在當地時間今(26日)下午2時32分許，橋梁施工現場發生坍塌事故，造成至少1人死亡，6人受傷，其中一名傷者心臟驟停，坍塌現場怵目驚心。根據韓聯社報導，韓鐵道公社（KORAIL）消息指出，橋梁拆除項目由首爾市政府發包，發生事故後，導致首爾站至新村站列車運作停止。當地消防部門稱，該處高架橋梁正進行切除作業，但因 2.9 公分的落差而塌陷。韓國國務總理金民錫下達緊急指示，要求行政安全部和消防廳應動用所有可用的裝備與人力，將人命搜救列為最優先任務。包含首爾市、西大門區在內，以及韓國國土交通部等相關機關，支援搜救所需的裝備與人力，並協助現場搜救活動。目前已知傷者包括建築工人在內等至少5人，橋樑結構墜落至下方路面，可看到梁柱以及下方道路號誌都被壓住，至於詳細事發原因仍待釐清。