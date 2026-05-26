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▲高醫戒菸週周邊活動也相當精采，能提供符合資格的民眾現場免費做口腔癌篩檢。（圖／高醫提供）

高醫「戒菸週」活動於今(26)日至28日於啟川大樓一樓大廳舉辦，以「戒菸，穩糖，顧心腎」為主題，強調戒菸於慢性病照護的重要性，並結合糖尿病與慢性腎臟病的衛教。活動內容包括衛教講座、菸齡測試等闖關遊戲，還有免費的戒菸門診，現場有家醫科戒菸團隊、戒菸檳衛教師及糖尿病衛教師與腎臟病衛教師等提供相關疾病衛教，並傳授戒菸方法，另外符合資格的民眾也能免費做口腔癌篩檢，民眾若符合使用戒菸輔助藥品，現場也可立即開立。世界衛生組織指出全球每年約有800萬人因菸草失去生命，而在台灣，每年約有至少兩萬人死於吸菸，菸品不但會造成癌症，還可能導致心臟病、中風、增加骨質疏鬆及慢性腎臟病風險，二手菸、三手菸亦會危及周遭人們的健康。高醫舉辦戒菸週，由高醫醫務秘書林俊祐、家庭醫學科主任李純瑩及護理部主任廖玉美等人，一同響應無菸檳醫院簽署宣誓活動。高醫醫務秘書林俊祐表示，菸品不僅會危害自身健康，更有二手菸、三手菸，會危害身邊的人的健康，高醫身為大學附設醫院及醫學中心，提供優質的戒菸門診服務，民眾若有需求，平時也可以前往診間看診。期許透過戒菸週活動，也為即將於6月中旬到來的高醫69週年院慶系列活動暖身，能夠幫助到更多民眾成功戒菸，也讓家人遠離二手菸，甚至是三手菸。高醫家醫科主任李純瑩表示，近年來電子煙及加熱菸興起，其對健康的傷害不亞於傳統紙煙，尤以青少年族群危害甚鉅，自112年2月15日推動之菸害防制法修法已明定全面禁止電子煙的製造、販賣及使用，要遠離菸品、二手菸、三手菸及電子煙的危害，就是不要抽菸更不要抽電子煙。然而，戒菸單靠意志力，成功率大約2-3%，而透過戒菸衛教及戒菸輔助藥物可有效提升戒菸成功率，幫助更多民眾成功戒菸。戒菸也是糖尿病與慢性腎臟病照護重點之一，高醫長期支持政府推動戒菸及無檳榔政策，除宣導戒菸及檳榔外，更鼓勵民眾和員工參加戒菸活動，幫助大眾遠離菸檳，幸福加分、健康一身。