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▲如果161cm的孝淵、167cm的俞利站在172cm的秀英旁邊，畫面就會變成比中指的「凸」。（圖／YouTube@효연의 레벨업 Hyo's Level Up）

南韓女天團「少女時代」虛擬小分隊「孝利秀」誕生，沒想到為了爭奪主唱跟C位鬧出一連串搞笑迷因，秀英不滿俞利自封C位，覺得該換人當，卻慘被孝淵嗆：「妳站中間的話，感覺會被罵誒...」因為172cm的秀英是團中最高成員，若讓161cm的孝淵、167cm的俞利站兩旁，畫面就會變成髒話「凸（比中指）」。秀英、孝淵、俞利是YouTube《孝淵的Level Up》世界觀中登場的虛構少女時代3人小分隊，這是把原本少女時代演唱會用的非官方小分隊「SHY」正式內容化後誕生的組合，3位成為近來也積極宣傳曝光不斷。在最新的《孝利秀出道企劃》第2集中，俞利跟製作人自封C位，讓秀英非常吃味，小心翼翼詢問「孝利秀」的中心不是透過粉絲選出，所以可以換她當看看，但俞利就說：「妳真的太高了，站在那邊太顯眼了。」秀英仍不斷說服大家，「其實整體平衡感也不會太差啦，因為我最高啊，有時候讓我站在C位的話，整個畫面也會很穩定」。沒想到孝淵默默回擊：「妳站中間的話，感覺會被罵欸，這種事也要站在觀眾的立場想一下啦，不要只站在自己的立場想啦。」大家一開始聽不懂是什麼意思，原來172cm的秀英若站C位（孝淵身高161cm、俞利身高167cm），畫面就會變成髒話，也就是中指「凸」的形狀，讓秀英憋笑無法反駁，直接放棄C位夢。3位成員一臉正經講垃圾話的模樣，也讓SONE（粉絲名）笑瘋，直言現在很喜歡看她們從過去的清純少女，變成現在毫無偶包的姐姐們，不只鬥嘴吵架超自然，還會走音亂舞、飆唱失控，每次看到都會笑到停不下來。