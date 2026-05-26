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挪威網球男單名將卡斯珀·魯德（Casper Ruud）台灣時間今（26）日於法網男單首輪險些因中暑退賽。面對俄羅斯好手羅曼·薩菲烏林（Roman Safiullin），魯德在第三盤手握5個賽末點，卻遭35度高溫侵襲中暑，對此，魯德大膽採取「放掉第四盤」戰術，在歷經近4小時的五盤大戰中驚險晉級。魯德賽後分享，「我差點就要回家了！」回憶比賽過程相當驚險，「如果我覺得辛苦，對他（薩菲烏林）來說肯定也是這樣。」強大的意志力讓「臉色發白」的魯德撐過高溫，順利闖進二輪賽事。目前世界排名第16的挪威名將卡斯珀·魯德（Casper Ruud），今日在羅蘭·加洛斯球場迎來嚴峻考驗。他在男單首輪對陣從資格賽突圍的俄羅斯好手羅曼·薩菲烏林（Roman Safiullin），順利拿下前兩盤，並在第三盤率先破發，然而現場高溫飆破35度，讓魯德的身體瞬間「拋錨」。面對率先拿下5個賽末點的魯德，頑強的薩菲烏林連續挽救了5個賽末點，此時魯德的身體開始出現嚴重中暑症狀。第三盤遭到逆轉後，魯德在第四盤德更因無法正常移動，直接以0-6慘吞「貝果」。他在0-3落後時，不得不請求醫療暫停，獲得短暫重整戰力的時間，但也被捕捉到臉色不是太好，甚至嘴唇有點「發白」跡象，讓球迷相當擔心。然而在魯德大膽放掉第四盤後，決勝第五盤奇蹟般地找回狀態，在陷入被動的情況下，魯德果斷朝網前搶攻，再度掌控比賽節奏，最終以6-2、7-6、5-7、0-6、6-2，在耗時近4個小時的苦戰中艱難勝出。「老實說，我差點就要回家了！」賽後魯德表示，在第三盤跟第四盤結束時他的頭暈症狀持續出現，「我非常難看清球，我認為我的體溫太高了。」他回憶比賽過程相當驚險，「幸好，我能在第四盤花點時間喘口氣，試圖緩解因炎熱引起的抽筋並放鬆下來。」「我不想放棄，你永遠不知道會發生什麼。」魯德展現在紅土的毅力，不斷向自己喊話，「我告訴自己，如果我覺得辛苦，對他（薩菲烏林）來說肯定也是這樣。」魯德雖然是挪威人，身為北歐男單戰將的他多年來衝擊紅土舞台，在2022、2023年奪得兩屆法網亞軍，不過，巴黎氣溫一直是選手惡夢。據悉，魯德今天比賽時當地溫度一度飆破35度，相當考驗球員們的意志力。在挺過中暑危機後，魯德第二輪將對上22歲的塞爾維亞新星梅傑多維奇（Hamad Medjedovic），後者在首輪以四盤擊敗德國選手漢夫曼（Yannick Hanfmann）晉級，兩人將互相比拚。